Apex Legends Yeni Sezonu Rekor Kırdı!

Ağustos ayı ile 14. sezonu Hunted ve Vantage karakterini öne süren Apex Legends, oyunda yeni bir rekora imza attı.

SteamDB verilerine göre Apex Legends Ağustos ayında en başarılı aylarından birini geçirdi. Birçok kişi tarafından en iyi Battle Royale oyunlarından biri olarak görülen Apex Legends, her yeni sezonuyla popülerliğini daha da artırıyor ve şanını yükseltmeye devam ediyor. Bir önceki ortalama oyuncu rekorunu Mayıs ayında öne sürülen 13. sezonu Saviors ile 339.363 kişiye ulaşarak kıran Apex Legends, 14. sezonu Hunted ile 329,041 ve 414,130 bandında dolaşan oyuncu sayısıyla yeni bir rekor kırdı.

Bu rakamların sadece Steam üzerinden alınan veriler olduğunu da hatırlatalım. Apex Legends aynı zamanda EA'in kendi oyun platformu Origin, Xbox, Playstation, Stadia, hatta Nintendo Switch ve mobil cihazlar için bile portlanmış bir oyun. Bu kadar platformların arasından sadece Steam neredeyse yarım milyon oyuncuyu gördüyse rahatça söyleyebiliriz ki Apex Legends şuan marketteki en gözde çok oyunculu oyunlardan biri, ve şanı her geçen sezon daha da artıyor.

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Oyunun bu başarısı aynı zamanda oyundan bir kitlenin Reddit üzerinden başlatmaya çalıştığı bir protesto ile aynı süreçte yaşandı. Bu protestoya büyük bir katılım olmasa bile oyuncuların arasında böyle fikirlerin olmasına rağmen yeni rekorlara imza atılması bu sezonun başlangıcının gerçekten de ne kadar başarılı olduğunu bize gösteriyor. Protestoyu yapan kitlenin verdiği nedenler ise oyunda yer alan bağlantı hataları, hileden korunma sisteminin istendiği kadar iyi çalışmaması ve eşleştirme sisteminin iyi çalışmaması yönünde.

Bu protesto tabii ki rastgele ortaya çıkmış bir şey değil. Apex Legends çok uzun zamandır pek çok hatası olan bir oyundu ve asla mükemmel bir Battle Royale olmadı. Oyunu ciddiye alan ve dereceli sıralamalarını her gün gece gündüz artırmaya çalışan pek çok oyuncu var, ve bu oyuncular bu hataları normal oyunculardan daha çok fark ediyor ve tabii ki onlar için büyük bir fark yaratıyor. Ancak bu sorunlar Apex Legends gibi büyük oyunlar için maalesef kaçınılmaz, ve ciddi oyuncuların yüzdesi kitlenin küçük bir kısmını oluşturduğu için oyunun başarısını bu kitle ile ölçmek çok da mantıklı değil. Zaten verilere bakıldığında oyuncuların genel olarak yeni sezon için ne kadar heyecanlı ve mutlu olduklarını görebiliyoruz.