Apex Legends Mobile için ön kayıtlar başladı

Geliştirici ekip Respawn Entertainment ile birlikte çalışan yayıncı Electronic Arts'ın 2019 yılında piyasaya sürdüğü oynaması ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends'ın mobil cihazlara çıkış yapmasına çok az süre kaldı. Apex Legends Mobile'ın ön kayıtları Android kullanıcıları için açıldı.

APEX LEGENDS MOBİLE ÖN KAYITLARI AÇILDI

Tablet veya telefonunuzda oynayabileceğiniz ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends Mobile'ın geçtiğimiz aylarda belirli ülkelerde test aşamasına girdiğini bildirmiştik. Ancak şimdi, Apex Legends Mobile'a erken erişim şansı elde etmek için ön kayıtları açıldı.

APEX LEGENDS MOBİLE NASIL OYNANIR?

Ön kayıtları açılan Apex Legends Mobile'ı oynayabilmeniz için tek yapmanız gereken Apex Legends Mobile'ın Google Play mağazasına giderek "Ön Kayıt" tuşuna basmanız ve ardından çıkan uyarı için "Tamam" tuşuna basmanız gerekmektedir. Ön kayıt işlemini oluşturduktan sonra oyun cihazınız için kullanılabilir olduğunda telefonunuza bildirim gelecektir.

APEX LEGENDS MOBİLE ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

Apex Legends Mobile'a ön kayıt yapabilmeniz için Buraya tıklayarak Google Play mağazasına gidiniz. Apex Legends Mobile mağazasına girdikten sonra Ön kayıt tuşuna basınız ve çıkan uyarıya tamam diyerek ön kayıtınızı tamamlayabilirsiniz.