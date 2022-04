Among Us VR önümüzdeki aylarda çıkış yapacak

Henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da arkada bırakılan birkaç iz sayesinde Among Us VR'ın çıkış tarihi açıklanmış gibi görünüyor. 2022 yılında piyasaya sürülecek Among Us VR ne zaman çıkacak?

AMONG US VR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Steam'in arka ucundaki değişiklikleri izleyen bir internet sitesi olan SteamDB'ye yapılan bir güncelleme ile Among Us VR'ın 13 Aralık 2022'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. SteamDB'nin savunmasında, "Steam API çıkış tarihi yanlış olabilir" diyor, ancak daha sonra 13 Aralık 2022'nin kesin tarihini sunuyor, ki bu bir yer tutucu gibi görünmüyor.

AMONG US KONUSU

Uzay geminizi kalkışa hazırlamaya çalışırken 4-15 oyuncuyla çevrimiçi veya yerel WiFi üzerinden oynayın, ancak Mürettebattan bir veya daha fazla rastgele oyuncu herkesi öldürmeye kararlı Sahtekarlar olduğundan dikkatli olun!

Orijinal olarak bir parti oyunu olarak oluşturulmuş, bir LAN partisinde veya sesli sohbeti kullanarak çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynamanızı öneririz. Android, iOS, Nintendo Switch ve PC arasında platformlar arası oynamanın keyfini çıkarın. Yakında Xbox ve PlayStation'a gelecek, bu da çapraz oynama özelliğine sahip olacak.