Among Us VR önümüzdeki ay çıkış yapacak

Bir dönemin en popüler ve en çok oynanan oyunları arasında yer alan Among Us, Meta şirketinin Meta Connect 2022 etkinliği sırasında oyunun Kasım ayında Meta Quest, Oculus Rift ve Steam'e geleceği bildirildi.

Meta'nın Salı günü gerçekleştirdiği etkinlik Meta Connect 2022'de şirketin yeni sanal gözlüğü Meta Quest Pro ile Among Us'ın da geleceği açıklandı.

AMONG US VR GELİYOR

Innersloth'un 2018 yılında geliştirip yayınladığı Among Us, geçtiğimiz aylarda VR oyunu da çıkaracağını duyurdu. Bir döneme damga vuran Among Us, yavaş yavaş trendini kaybetmesinin ardından oyunu canlı tutmak adına VR projesi geliştirildiği bildirildi.

AMONG US VR ÇIKIŞ TARİHİ

Among Us VR'ın Salı günü Meta Connect 2022 etkinliği sırasında 10 Kasım'da çıkış yapacağı da bildirildi. Among Us VR, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Meta Quest Pro için çıkış yapacak.

AMONG US VR

Among Us VR, ekip çalışması ve ihanetin bir parti oyunudur. Mürettebatınızı ve başlığınızı alın ve 4 - 10 oyuncu için bu çok oyunculu oyunun VR versiyonuna başlayın. Bir veya daha fazla Sahtekar gemideki herkesi öldürmeden önce görevleri tamamlamak için bu sanal uzay gemisinde birlikte çalışın. Özel olarak VR için tasarlandı, orijinal oyunla aynı oyunun tadını çıkaracaksınız, ancak şimdi her şeyin (evet, her şey!) yakından ve kişisel olduğu son derece sürükleyici bir ortamda.