Amazon'un Fallout Dizisi Oyunlardan Farklı Bir Hikaye Anlatacak

Bethesda'nın post-apokaliptik video oyun serisinden uyarlanan Amazon'un Fallout dizisi, oyunlarda işlenenlerden farklı bir hikaye sunacak.

PC Gamer'in haberine göre, podcast sunucusu Lex Fridmen ile bir röportaj gerçekleştiren Bethesda'dan Todd Howard, çekimleri devam eden Amazon'un Fallout dizisi hakkında merak edilen önemli bir soruya yanıt verdi. Dizi, Fallout oyunlarıyla aynı hikayeyi mi anlatacak yoksa orijinal bir içerik mi olacak?

Todd Howard, diziyi haritanın bir bölgesine benzeterek ve daha önceden inşa ettikleri dünyayla uyumlu bir hikaye anlatacaklarını belirterek, "Bir oyun hikayesinin yeniden anlatımı değil. Kuralların hiçbirini çiğnemiyor. Oyunlardaki belirli şeylere referanslar içerebilir ancak oyunların yeniden anlatımı değil. Dizi [oyun serisiyle] aynı dünyada geçiyor fakat aynı zamanda kendine özgü." dedi.

Amazon'un Fallout Dizisinden İlk Görsel Geldi

Aslında, Fallout dizisinin video oyun serisiyle birebir aynı olmayacağı ile ilgili daha önceden de ipuçları gelmişti. Yakın zamanda, Fallout dizisinin Vault 33'ü içereceği ortaya çıkmıştı, ki burası serideki hiçbir oyunda işlenmedi. Ancak, Todd Howard'ın son açıklamarı Amazon'un Fallout dizisi ile orijinal bir hikaye anlatılacağını resmi olarak doğrulamış oldu.

Öte yandan, aynı röportajda Todd Howard yıllar önce de Fallout'u beyaz perdeye taşımak için girişimde bulunduklarını açıkladı. Fallout 3'ün başarısından sonra bir film yapmak için prodüktörlerle buluştuğunu belirten Howard, Fallout dünyasını iki saatlik filme sıkıştırma fikrine ve Fallout 3'ün hikayesini yeniden anlatmaya sıcak bakmadığını söyledi. Yıllar içinde televziyon stüdyolarının büyük bütçeli işlere girişmesiyle yeniden aynı arayışa girdiğini, en sonunda Fallout dizisinin baş prodüktörü ve yönetmeni Jonathan Nolan ile tanıştığını ifade etti.