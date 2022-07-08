Amazon Prime Gaming'in Temmuz 2022 oyunları erişime açıldı - Haberler

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Amazon Prime Gaming'in Temmuz 2022 oyunları erişime açıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Amazon Prime Gaming'in Temmuz 2022 oyunları erişime açıldı

Amazon'un Prime abonelerine özel her ay ücretsiz verdiği oyunlar Temmuz ayında erişime açıldı. Prime Gaming'in Prime Day öncesi ücretsiz verdiği 24 adet oyun erişime açıldı. Peki, Amazon Prime Gaming Temmuz hangi oyunlar ücretsiz? Detayları haberimizde…

Amazon Prime Day esmi olarak 12 – 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ve Prime abonelerine özel dört adet ücretsiz oyun daha verilecek. Ayrıca Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayı oyunları da erişime açıldı. Peki, Amazon Prime Gaming Temmuz hangi oyunlar ücretsiz? İşte detaylar…

AMAZON PRIME GAMING TEMMUZ 2022 OYUNLARI

Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayı oyunlarını kütüphanenize eklemek için buraya tıklayınız.

  1. Rain World
  2. The Darkside Detective: A Fumble in the Dark
  3. The Darkside Detective
  4. 10 Second Ninja X
  5. HUE
  6. Serial Cleaner
  7. The Metronomicon: Slayt he Dance Floor
  8. Manuel Samuel
  9. Road Trip
  10. Gone Viral
  11. Puzzle of the Year
  12. Pumped BMX Pro
  13. Bang Bang Racing
  14. Death Squared
  15. Giana Sisters: Twisted Dreams
  16. Addling Adventures
  17. The Crow's Eye
  18. Metal Unit
  19. 8Doors: Arum's Afterlife Adventure
  20. Maniac Mansion
  21. Suzerain
  22. Fishing: North Atlantic
  23. Fell Seal: Arbiter's Mark
  24. Cloud and Sheep 2

AMAZON PRIME DAY ÜCRETSİZ OYUNLARI

Amazon'un 12 ve 13 Temmuz tarihleri arasında Prime abonelerine ücretsiz vereceği oyunlar da açıklandı.

  • Mass Effect: Legendary Edition
  • Grid Legends
  • Need for Speed Heat
  • Star Wars: Jedi Academy
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Amazon'un Prime Gaming avantajları arasında oyun içi ganimet, 30'dan fazla ücretsiz oyun, Twitch'te aylık abonelik ve tüm Amazon Prime Gaming abonelerine özel ödüllü filmler ve dizilerin yer aldığı Prime Video gibi birçok fırsat sunulmaktadır.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Amazon Prime Gaming Amazon Prime Gamegar 3. Sayfa Haberler

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