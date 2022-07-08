Amazon Prime Gaming'in Temmuz 2022 oyunları erişime açıldı
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Amazon'un Prime abonelerine özel her ay ücretsiz verdiği oyunlar Temmuz ayında erişime açıldı. Prime Gaming'in Prime Day öncesi ücretsiz verdiği 24 adet oyun erişime açıldı. Peki, Amazon Prime Gaming Temmuz hangi oyunlar ücretsiz? Detayları haberimizde…
Amazon Prime Day esmi olarak 12 – 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ve Prime abonelerine özel dört adet ücretsiz oyun daha verilecek. Ayrıca Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayı oyunları da erişime açıldı. Peki, Amazon Prime Gaming Temmuz hangi oyunlar ücretsiz? İşte detaylar…
AMAZON PRIME GAMING TEMMUZ 2022 OYUNLARI
Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayı oyunlarını kütüphanenize eklemek için buraya tıklayınız.
- Rain World
- The Darkside Detective: A Fumble in the Dark
- The Darkside Detective
- 10 Second Ninja X
- HUE
- Serial Cleaner
- The Metronomicon: Slayt he Dance Floor
- Manuel Samuel
- Road Trip
- Gone Viral
- Puzzle of the Year
- Pumped BMX Pro
- Bang Bang Racing
- Death Squared
- Giana Sisters: Twisted Dreams
- Addling Adventures
- The Crow's Eye
- Metal Unit
- 8Doors: Arum's Afterlife Adventure
- Maniac Mansion
- Suzerain
- Fishing: North Atlantic
- Fell Seal: Arbiter's Mark
- Cloud and Sheep 2
AMAZON PRIME DAY ÜCRETSİZ OYUNLARI
Amazon'un 12 ve 13 Temmuz tarihleri arasında Prime abonelerine ücretsiz vereceği oyunlar da açıklandı.
- Mass Effect: Legendary Edition
- Grid Legends
- Need for Speed Heat
- Star Wars: Jedi Academy
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Amazon'un Prime Gaming avantajları arasında oyun içi ganimet, 30'dan fazla ücretsiz oyun, Twitch'te aylık abonelik ve tüm Amazon Prime Gaming abonelerine özel ödüllü filmler ve dizilerin yer aldığı Prime Video gibi birçok fırsat sunulmaktadır.
Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.