Amazon Prime Gaming'in Temmuz 2022 oyunları erişime açıldı

Amazon Prime Day esmi olarak 12 – 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ve Prime abonelerine özel dört adet ücretsiz oyun daha verilecek. Ayrıca Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayı oyunları da erişime açıldı. Peki, Amazon Prime Gaming Temmuz hangi oyunlar ücretsiz? İşte detaylar…

AMAZON PRIME GAMING TEMMUZ 2022 OYUNLARI

Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayı oyunlarını kütüphanenize eklemek için buraya tıklayınız.

Rain World The Darkside Detective: A Fumble in the Dark The Darkside Detective 10 Second Ninja X HUE Serial Cleaner The Metronomicon: Slayt he Dance Floor Manuel Samuel Road Trip Gone Viral Puzzle of the Year Pumped BMX Pro Bang Bang Racing Death Squared Giana Sisters: Twisted Dreams Addling Adventures The Crow's Eye Metal Unit 8Doors: Arum's Afterlife Adventure Maniac Mansion Suzerain Fishing: North Atlantic Fell Seal: Arbiter's Mark Cloud and Sheep 2

AMAZON PRIME DAY ÜCRETSİZ OYUNLARI

Amazon'un 12 ve 13 Temmuz tarihleri arasında Prime abonelerine ücretsiz vereceği oyunlar da açıklandı.

Mass Effect: Legendary Edition

Grid Legends

Need for Speed Heat

Star Wars: Jedi Academy

Amazon'un Prime Gaming avantajları arasında oyun içi ganimet, 30'dan fazla ücretsiz oyun, Twitch'te aylık abonelik ve tüm Amazon Prime Gaming abonelerine özel ödüllü filmler ve dizilerin yer aldığı Prime Video gibi birçok fırsat sunulmaktadır.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.