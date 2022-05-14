Alan Wake 2 İçin Yeni Konsept Çizimler Paylaşıldı - Haberler

Duyurusu 2021'de yapılan, geliştiriciliğini Remedy Entertainment'ın üstlendiği Alan Wake 2 için yeni konsept çizimleri paylaşıldı.

İlk olarak 2010 yılında çıkış yapan Alan Wake oyuncular tarafından bir hayli sevilmiş, Remedy'nin beğenilen oyunlarından birisi olmuştu. Verdiği atmosferle oyuncuları içine çeken psikolojik korku gerilim türündeki Alan Wake'e 2012 yılında ayrıca bir ek paket de çıkmıştı. Bununla beraber oyuncular yıllardır seriyi ilerletecek tam teşekküllü bir devam oyunu için beklemekteydi. Bu bekleyiş 2021 yılında sona erdi, Remedy Game Awards'da yayınladığı bir fragman ile devam oyununu resmi olarak duyurmuş oldu.

Oyunun duyurusu ilk yapıldığında Remedy yaz aylarında oyunla ilgili yeni içeriklerin ve bilgilerin paylaşılacağını söylemişti. Yeni yayınlanan konsept çizimlerle stüdyo bu vaadinden vazgeçmiş gözüküyor. Remedy Entertainment'ın en önemli isimlerinden Sam Lake yaptığı açıklamada her şeyin gerçekten güzel gittiğini ve oyunun büyük kısmının oynanabilir olduğunu söyledi. Bununla beraber Lake geliştirici ekip olarak son birkaç aydır konuştuklarını ve yaptıkları tartışmalar üzerine bu yaz oyunla ilgili büyük bir paylaşım yapmak istemediklerine karar verdiklerini söyledi. Yani olur da yeni bir fikir değişikliği olmazsa önümüzdeki yaz Alan Wake 2 ile alakalı büyük ve detaylı bir haber göremeyeceğiz. Anlaşılan o ki oynanış videosu görmek isteyen hayranların bir süre daha beklemesi gerekiyor.

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Durum böyle olsa da Remedy oyunun üstünde harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Alan Wake 2'nin yönetmen koltuğundaysa serinin ilk oyununu da yazmış olan Sam Lake oturmakta. Lake Alan Wake'den Max Payne'e ve hatta Control'e kadar Remedy elinden çıkmış pek çok oyunda senaristlik yaptı ve önemli görevlerde yer aldı. Kendisinin ikinci oyun için nasıl bir hikaye yazdığını ise ancak 2023 yılında görebileceğiz.

SaveButonu / Gamegar