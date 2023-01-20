Age of Wonders 4'un çıkış tarihi açıklandı

Paradox Interactive'in yayıncılığını yaptığı sıra tabanlı taktiksel strateji oyunu Age of Wonders 4'ün çıkış PC ve konsol çıkış tarihi açıklandı. Serinin 9 yıl aradan sonraki ilk devam oyunu Age of Wonders 4, 2023 ilkbaharında çıkış yapacak.

Sevilen sıra tabanlı strateji oyunu Age of Wonders 4, imparatorluk kurma, rol yapma ve taktiksel savaş için yeni özelleştirme ve tekrar oynanabilirlik seviyeleri ile birlikte PC ve konsollara geliyor.

AGE OF WONDERS 4'ÜN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Geliştirici ekip Triumph Studios, Age of Wonders 4'ün 2 Mayıs 2023'te PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için çıkış yapacağını açıkladı.

AGE OF WONDERS 4 KONUSU

Age of Wonders 4'te kendi tasarladığın fantastik bir krallığı yönet! Age of Wonders'ın kendine özgü 4X strateji ile sıra tabanlı taktiksel savaşı karışımında büyülü yeni krallıkları keşfet. Sen her turda krallığını genişlettikçe büyüyen ve değişen bir grubu idare et.

Triumph Studios'un ödüllü strateji oyunu serisi, oyunun simgeye dönüşen imparatorluk kurma, rol yapma ve savaş özelliklerini geliştirerek yeni bir çağa adım attı. Yeni hikaye anlatımı olay sistemi ile son derece özelleştirilebilir imparatorluklar, her oyunun sürekli büyüyen efsanene yeni bir bölüm eklediği, defalarca yeniden oynayabileceğin deneyimler sunuyor.

Güçlü Büyücü Krallar, faniler arasında dolaşan tanrılar olarak hüküm sürmek için krallıklara geri döndüler. Halkını geliştirmek için Büyü Kitaplarını alıp büyüde ustalaş ve gelecek çağların kaderini belirleyecek destansı bir savaşa hazırlan.