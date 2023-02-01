Age of Empires II: Definitive Edition konsola çıktı

Xbox oyuncularının uzun zamandır beklediği popüler strateji oyunu Age of Empires II: Definitive Edition, nihayet konsollara çıkış yaptı. Artık Age of Empires'i oynamak için fare ve klavyenin dışında kontrolcüler ile de oynanabilecek.

Age of Empires II: Definitive Edition, 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana 83 harita, 42 çok oyunculu medeniyet, 34 tek oyunculu hikaye, 10 çok oyunculu mod ve 7 co-op hikaye ile neredeyse 40 güncelleme, 3 DLC ve sürekli iyileştirmeler aldı. Bunca zamandan sonra konsolda oynamak için hazır olan Age of Empires II: Definitive Edition, Xbox konsoluna çıkış yaptı.

AGE OF EMPIRES II: DEFINITIVE EDITION, XBOX KONSOLUNA ÇIKTI

Dün itibarıyla Age of Empires II: Definitive Edition, Xbox Game Pass ile Xbox konsollarında çıkış yaptı. Oyun kumandası ile oynamak için tasarlanan bu sürüm, 35 medeniyette 1000 yılı aşkın insanlık tarihini kapsayan 200 saatten fazla süren tarihi oyunda güçlerini kanıtlayabiliyor.

Age of Empires'in konsol çağı nihayet başladı ve ilerleyen zamanlarda 2022'de piyasaya sürülen Age of Empires IV'ün de bu yıl içerisinde Xbox konsoluna geleceği bildirildi.

31 Ocak ve 14 Şubat tarihleri arasında Age of Empires II: Definitive Edition'ı deneyen herkes, kutlamak için eğlenceli bir konfeti modunun tadını çıkarabilecek!