Açık dünya hayatta kalma Terminator oyunu geliştiriliyor

Nacon, Blizzard'ın yaklaşmakta olan hayatta kalma oyunu Terminator evreninde geçecek Terminator Survival Project duyuruldu.

AÇIK DÜNYA TERMİNATOR OYUNU DUYURULDU

Geliştirici ekip Nacon'ın YouTube hesabından paylaştığı video ile yeni Termniator oyununu duyurdu. Video açıklamasında, "Sadece gelecek için bir alay, ama söyleyemezseniz, 80'lerin filmlerinin büyük hayranlarıyız ve Nacon Studio Milan'daki ekibimiz, Terminator evrenindeki ilk hayatta kalma oyunu üzerinde çalışıyor." sözlerine yer verildi.

Terminatör hayatta kalma oyunu hakkında fazla bir bilgi paylaşılmadı. Oyunun kıyamet sonrası açık bir dünyada geçeceği ve resmi filmlerin olaylarına dayanan orijinal bir hikayeyi içereceğini bildiren Nacon Studio Milan, "Kıyamet günü ile John Connor'ın direnişinin yaratılması arasındaki bir zaman diliminde hayatta kalmak için savaşan bir grup nükleer kıyamet kurtulanı olarak oynuyorsunuz." dedi.

TERMINATOR SURVIVAL PROJECT DUYURU FRAGMANI