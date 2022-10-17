Asobo Studio'nun geliştirip Focus Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon macera oyunu A Plague Tale: Requiem'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, A Plague Tale: Requiem sistem gereksinimleri neler? A Plague Tale: Requiem kaç GB? Detayları haberimizde…

Acımasız, nefes kesici bir dünyada yürek burkan bir yolculuğa çıkın ve umutsuz bir hayatta kalma mücadelesinde sevdiklerinizi kurtarmanın bedelini keşfedin. Çeşitli silahlar, aletler ve doğaüstü güçlerle gölgelerden saldırın veya cehennemi serbest bırakın. A Plague Tale: Requiem sistem gereksinimleri neler? A Plague Tale: Requiem kaç GB? İşte detaylar…

A PLAGUE TALE: REQUIEM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

A Plague Tale: Requiem'i en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5 4. Nesil işlemci veya AMD FX-8300 işlemci, minimum 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartı gerektirmektedir.

A PLAGUE TALE: REQUIEM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-4690K veya AMD FX-8300

: Intel Core i5-4690K veya AMD FX-8300 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 590 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 55 GB kullanılabilir alan

A PLAGUE TALE: REQUIEM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 55 GB kullanılabilir alan

A PLAGUE TALE: REQUIEM KAÇ GB?

A Plague Tale: Requiem'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 55 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.