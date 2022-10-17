A Plague Tale: Requiem sistem gereksinimleri neler? A Plague Tale: Requiem kaç GB?
Gamegar Haberleri
Asobo Studio'nun geliştirip Focus Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon macera oyunu A Plague Tale: Requiem'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, A Plague Tale: Requiem sistem gereksinimleri neler? A Plague Tale: Requiem kaç GB? Detayları haberimizde…
Acımasız, nefes kesici bir dünyada yürek burkan bir yolculuğa çıkın ve umutsuz bir hayatta kalma mücadelesinde sevdiklerinizi kurtarmanın bedelini keşfedin. Çeşitli silahlar, aletler ve doğaüstü güçlerle gölgelerden saldırın veya cehennemi serbest bırakın. A Plague Tale: Requiem sistem gereksinimleri neler? A Plague Tale: Requiem kaç GB? İşte detaylar…
A Plague Tale: Requiem'i en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5 4. Nesil işlemci veya AMD FX-8300 işlemci, minimum 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-4690K veya AMD FX-8300
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 590
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 55 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XT
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 55 GB kullanılabilir alan
A Plague Tale: Requiem'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 55 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.