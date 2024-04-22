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7 Days to Die, 11 yıl aradan sonra tam sürümü ile çıkış yapacak

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Aralık 2013'te piyasaya sürülen açık dünya hayatta kalma zombi oyunu 7 Days to Die, lansmanından 11 yıl sonra erken erişim kapsamından çıkarak tam sürümüyle konsol oyuncuları için bu yaz çıkış yapacak.

The Fun Pimps tarafından geliştirilen 7 Days to Die, 2013'te PC ve konsol kullanıcıları için çıkış yapmıştı. Erken erişim ile piyasaya süren geliştirici ekip, 11 yıl boyunca kullanıcı geri bildirimleri ile oyunu geliştirmeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile oyunun 1.0 sürümü ile konsol kullanıcıları için çıkış yapacağı açıklandı.

TAM SÜRÜMÜ BU YAZ ÇIKACAK

7 Days to Die'ın 11 yıllık erken erişim sürecinin sonuna gelmesiyle birlikte Xbox ve PlayStation kullanıcıları, Haziran 2024'te tam sürümüne kavuşacak. Oyunun Türkiye fiyatı ise şu anda 24,99 dolar (811 TL).

OYUNU TEKRARDAN SATIN ALMANIZ GEREKECEK

Oyuna sahip kullanıcılar için kötü haber veren geliştirici ekip, 7 Days to Die'ın erken erişim sürümüne sahip PlayStation ve Xbox kullanıcılarının oyunu tekrardan satın alması gerekecek. Tam sürümündeki teknik farklılıklar sebebiyle yeni bir oyun olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. PC kullanıcıları için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Oyun, Xbox mağazasında 76 TL ile satışa sunulurken PlayStation mağazasında ise 879 TL'ye satılmakta. Bu durumun ise PlayStation oyuncu sayısında düşüş yaşamasına sebep olması bekleniyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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