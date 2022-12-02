600 TL değerindeki Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz oldu

Electronic Arts'ın sevilen aksiyon savaş FPS oyunu 2042, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. 600 TL değerindeki Battlefield 2042 ve 150 TL değerindeki 2. Dünya Savaşı oyunu Hell Let Loose Steam'de ücretsiz hafta sonu etkinliği ile 5 Aralık Pazartesi gününe kadar ücretsiz oldu.

DICE tarafından geliştirilip Electronic Arts'ın bu sene piyasaya sürdüğü Battlefield 2042'nin 600 TL değerindeki standart sürümü Steam'de 1 – 5 Aralık tarihlerinde ücretsiz oldu.

BATTLEFIELD 2042 ÜCRETSİZ OLDU

Battlefield 2042'nin 3. Sezon – Escalation'ın yayınlanmasıyla beraber Steam'de 1 – 5 Aralık tarihleri arasında ücretsiz oldu. Battlefield 2042, 5 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.

Battlefield 2042'yi ücretsiz hafta sonu etkinliği ile 5 Aralık'a kadar ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Ancak, 5 Aralık tarihinden sonra oyuna sahip değilseniz oyunu oynayamayacaksınız. Bu etkinlik ile Battlefield 2042 yalnızca 1 – 5 Aralık tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde oynanmaktadır.

HELL LET LOOSE ÜCRETSİZ OLDU

Ayrıca 150 TL değerindeki piyadeler, tanklar, toplar ve ilerleyen cephelerde 100 oyunculu açık savaş deneyimi sunan İkinci Dünya Savaşında geçen gerçekçi FPS oyunu Hell Let Loose da steam'de 5 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar ücretsiz oldu.