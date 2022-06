55 dolar değerindeki Xbox Live Gold Temmuz ayı oyunları erişime açıldı

Temmuz ayının Xbox Live Gold ücretsiz oyunları açıklandı. Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına özel gelen oyunlarda her ay olduğu gibi bu ay da iki oyun Xbox 360 için, iki oyun da Xbox One için çıkış yapıyor. Peki, Xbox Live Gold Temmuz ayı oyunları neler? Xbox Live Gold ücretsiz oyunları neler? İşte detaylar...

XBOX LIVE GOLD TEMMUZ 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Beast of Maravilla Island ($9.99) 1 – 31 Temmuz

Relicta ($19.99) 16 Temmuz – 15 Ağustos

Thrillville: Off the Rails ($9.99) 1 – 15 Temmuz

Torchlight ($14.99) 16 – 31 Temmuz

Xbox Live Gold'un Temmuz ayı oyunları ile Xbox One ve Xbox Series X|S'te, Beast of Maravilla Island'da canavarların fotoğraflarını çekin ve Relicta'daki ıssız bir ay üssünde mahsue kalarak hayatta kalın. Geriye dönük uyumluluk arayıcılığıyla klasik seri için Thrillville: Off the Rails'te hız treni inşa edin ve Trochlight'ta ise tehlikeli zindanlarda gezinin

Beasts of Maravilla Island

Gizemli, rüya gibi bir adadaki zor ve güzel yaratıkların fotoğraflarını çekerek harikanın kilidini açın. Sıra dışı ve eğlenceli bir yaşamla dolu bir 3D ormanı keşfedin. Tırmanın, keşfedin ve bulmacaları çözün. Su samuru timsahlarının, muz kılığına girmiş kuşların ve çok daha fazlasının fotoğraflarını çekmek için büyükbabanızın günlüklerini ve güvenilir eski kamerasını kullanın. Maravilla'nın büyüsünü dünyayla paylaşmaya yardımcı olmak size ve fotoğrafçınızın gözüne kalmış.

Relicta

Ürkütücü terk edilmiş bir ay üssünde mahsur kalmış bir fizikçi olarak oynayın. Yerçekimi ve manyetizmayı iradenize göre bükerek yolunuzu bulun. Ay kraterlerinin karanlığına gömülmek, kızınızın hayatını iddia edebilecek veya insanlığın kaderini sonsuza dek değiştirebilecek bir sırdır. Her köşenin bir gizem taşıdığı ve her adımın bir meydan okuma olduğu bir oyunda bulmacaları çözün.

Thrillville: Off the Rails

Kendi tema parkınızı tasarlayın ve çalıştırın! Beş yeni park ve 100 yeni görevle, bu kadar eğlencenin tadını çıkarmak için tüm gün sürecek bir geçişe ihtiyacınız olacak. Çılgın rollercoaster sürüşleri yaratmanın en iyi yanı, onları istediğiniz kadar sürmenizdir.

Torchlight

Zindanlarda bolca yolunuzu kesin ve kesin. Torchlight kasabasının merkezinden ve güvenliğinden rastgele oluşturulmuş zindanlarda dolaşırken canavar ordularıyla savaşmak ve çok sayıda ganimet toplamak için üç karakter sınıfı arasından seçim yapın. Ana görevleri, yan görevleri üstlenirken, büyük patronlarla savaşırken ve şehrin sakinleriyle sohbet ederken yanınızda güvenilir bir hayvan arkadaşınız olacak.