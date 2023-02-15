3dfx Voodoo 5 6000 ekran kartı açık artırma ile 15 bin dolara satıldı

Bir açık artırma sitesinde satışa sunulan 3dfx'in Voodoo 5 6000 ekran kartı, PC donanımı koleksiyoncuları için nadir bir parçadır. 90'lı yılların ikinci yarısında oldukça popüler olan 3 boyutlu grafik anlamında devrim yapan 3dfx Interactive şirketinin batması sonra NVIDIA tarafından satın alındı. Şirketin son dönemine denk gelen ekran kartı Voodoo 5 6000, açık artırma ile 15 bin dolara satıldı.

Koleksiyoncuların peşine düştüğü efsanevi ekran kartı Voodoo 5 6000, açık artırma ile internet sitesinde satışa sunuldu. Açık artırma boyunca 65 teklif verilen ekran kartı 15 bin dolara alıcı buldu.

VOODOO 5 6000, 15 BİN DOLARA SATILDI

Bir zamanlar ekran kartı piyasasını yöneten ünlü şirket olan 3dfx Interactive'in batmadan önceki duyurduğu son ekran kartı olan Voodoo 5 6000, iflastan önce piyasaya sürülemedi. İflasını duyuran 3dfx şirketi, daha sonra NVIDIA tarafından satın alındı. Şirketin piyasaya sürülmeyen son kartı ise 15 bin dolara açık artırmada satıldı.

Voodoo 5 6000, modern grafik kartlarıyla karşılaştırıldığında ne kadar hızlı olurdu? Yeni API'ler için destek eksikliğini görmezden gelsek bile (DirectX 6 o sırada maksimumdu), herhangi bir rekor kırmayacak. 166 MHz'de dört piksel gölgelendirici, saniyede 2,66 Giga-ops teorik performans sağlar. Voodoo 5 6000 ekran kartı, 2002'de çıkan AMD Radeon 9700 ile eş değerdir.

VOODOO 5 6000 ÖZELLİKLERİ

Teknik özelliklere gelince, kart 166 MHz saat hızına sahip Napalm 30 mimarisi VSA-100 yongalarından dördünü kullanıyor. Her çipte iki piksel gölgelendirici bulunuyor ve köşe gölgelendiricisi yoktur. Ayrıca yonga başına iki doku ünitesi ve iki render çıkışı (ROP) vardır ve kart, dört yonganın tümünü kullanmak için SLI (Scan Line Interleaving) kullandı. Her GPU, GPU çekirdeği ile aynı 166 MHz'de çalışan 32 MB SDR bellek ile de eşleştirildi ve toplam 128 MB oldu.

VSA-100 yongaları, yaklaşık 112 mm2 boyutunda ve çip başına sadece 14 milyon transistör ile 250 nm'lik bir işlemle üretildi. Bugünlerde en düşük entegre grafik çözümleri bile çok daha fazla transistör kullanacak, ancak bunların çoğu çeşitli grafik görevlerine ek olarak AVC, HEVC ve/veya AV1 kodlama/kod çözme desteği gibi şeylere yöneliyor. Toplam dört çip ile Voodoo 5 6000, 60W'a kadar güç kullanımında derecelendirildi.