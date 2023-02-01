2023'ün en çok beklenen Xbox oyunları

Xbox Wire'da yayınlanan gönderide Xbox Wire ekibine göre 2023'ün en çok beklenen oyunları açıklandı. Xbox Game Studios ve iş ortakları ile Xbox ve Windows PC'de piyasaya sürülmesi beklenen oyunlar açıklandı.

Yılın ilk ayı sona ererken Xbox Wire ekibi, 2023'ün en çok beklenen oyunlarını paylaştı. Xbox One, Xbox Series X|S ve Windows PC'de piyasaya sürülecek oyunlar açıklandı.

2023'ÜN EN ÇOK BEKLENEN XBOX OYUNLARI

Starfield gibi çokça beklenen RPG'lerden, Suicide Squad: Kill the Justice League gibi uzun zamandır beklenen gişe rekorları kıran oyunlara, bekleyen bağımsız hitlere kadar, bu yıl herkes için oyunlar geliyor ve bu listenin büyük bir kısmı Xbox Game Pass veya PC Game Pass üyeliğinizin bir parçası olarak ilk günden itibaren mevcut olacak.