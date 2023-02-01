2023'ün en çok beklenen Xbox oyunları
Gamegar Haberleri
Xbox Wire'da yayınlanan gönderide Xbox Wire ekibine göre 2023'ün en çok beklenen oyunları açıklandı. Xbox Game Studios ve iş ortakları ile Xbox ve Windows PC'de piyasaya sürülmesi beklenen oyunlar açıklandı.
Yılın ilk ayı sona ererken Xbox Wire ekibi, 2023'ün en çok beklenen oyunlarını paylaştı. Xbox One, Xbox Series X|S ve Windows PC'de piyasaya sürülecek oyunlar açıklandı.
2023'ÜN EN ÇOK BEKLENEN XBOX OYUNLARI
Starfield gibi çokça beklenen RPG'lerden, Suicide Squad: Kill the Justice League gibi uzun zamandır beklenen gişe rekorları kıran oyunlara, bekleyen bağımsız hitlere kadar, bu yıl herkes için oyunlar geliyor ve bu listenin büyük bir kısmı Xbox Game Pass veya PC Game Pass üyeliğinizin bir parçası olarak ilk günden itibaren mevcut olacak.
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- Starfield - Xbox Series X|S, PC (2023)
- Resident Evil 4 -Xbox Series X|S (24 Mart 2023)
- Minecraft Legends - Xbox, PC (18 Nisan 2023)
- Star Wars Jedi: Survivor - Xbox Series X|S, PC (28 Nisan 2023)
- Redfall - Xbox Series X|S, PC (2 Mayıs 2023)
- Dead Space - Xbox Series X|S (27 Ocak 2023)
- Forza Motorsport -Xbox, PC (2023)
- Like a Dragon: Ishin! - Xbox (21 Şubat 2023)
- Age of Empires IV - Xbox Series X|S (2023)
- Street Fighter 6 - Xbox Series X|S (2 Haziran 2023)
- Wo Lang: Fallen Dynasty - Xbox (3 Mart 2023)
- Suicide Squad: Kill the Justice League - Xbox Series X|S (26 Mayıs 2023)
- Diablo IV - Xbox (6 Haziran 2023)
- Dead Island 2 - Xbox (28 Nisan 2023)
- Hollow Knight: Silksong - Xbox Series X|S, PC (2023)
- Lies of P - Xbox, PC (2023)
- Assassin's Creed Mirage - Xbox Series X|S, PC (2023)
- Warhammer 40.000: Space Marine 2 - Xbox Series X|S (2023)
- Replaced -Xbox (2023)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Xbox Series X|S (2023)
- Company of Heroes 3: Console Edition - Xbox Series X|S (2023)
- Alan Wake 2 - Xbox Series X|S (2023)
- Armored Core IV Fires of Rubicon - Xbox (2023)