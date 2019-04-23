Game Of Thrones'ta Arya Stark'ın Bekaretini Kaybetme Sahnesi Tepki Çekti
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'un 8. sezon 2'inci bölümünde Arya Stark karakterinin ilk kez çıplak göründüğü bekaretini kaybetme sahnesi seyircilerin tepkisini çekti.
Yayınlanan son sezonuyla tüm dünyayı uykusuz bırakan fenomen dizi Game of Thrones'un 8. sezon 2'inci bölümünde Maisie Williams'ın canlandırdığı Arya Stark karakterinin bekaretini kaybetme sahnesi, seyircilerden tepki topladı.
SOYUNDUĞU SAHNE ÇOK KONUŞULDU
Dizinin 21 Nisan'da yayınlanan yeni bölümünde Arya'nın soyunduğu sahne seyircilerin en çok konuştuğu sahne oldu. Arya ve Robert Baratheon'un oğlu Gendry flört etmeye başladı. Bu yakınlaşma, Winterfell ile Kuzey Kralı'nın savaşa hazırlanma anına denk geldi. Gendry, Arya'ya eski sevgilileri hakkında soru sorduğunda, Arya bakire olduğunu söyleyerek, "Biraz sonra öleceğiz. Ölmeden önce bunun nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyorum" dedi.
İLK KEZ ÇIPLAK GÖRÜNDÜĞÜ SAHNE TEPKİ ÇEKTİ
White Walker'lar Winterfell'e ulaşmadan hemen önce Arya'nın amacına ulaştığı anlaşıldı. Arya'nın ilk kez çıplak göründüğü sevişme sahnesi, seyircilerin sosyal medya üzerinden eleştirel yorumlar yapmalarına yol açtı; seyirciler, sahneden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
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bu kız başka filmlerinde hep erkeklerin altına yatıyor o filmleri millet bilmediği için sanki bu filmlerde ilk kez yapıyor sanıyorlar bu kız gelmiş 22 yaşına şu ana kadar en az bu işi 10 veya 20 farklı erkekle kesin yapmıştırCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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habere bakCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Sorun delinmis degil. Sorun delinmisi deliyormus gibi göstermek.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Aslı sende biliyorsunuz bizim kültürümüzde çok önemli. . . ben yabancı ülkede yaşadığım için okulda belirli bir yaşda leylek hikayesinin olmadığını öğrettiler yani 14…15. . . yaşlarındaki gençlerin kız veya erkek olsun yanlış yapmamaları için erkek çocuklarına erkek öğretmen kız çocuklarınada kadın öğretmen bebeklerin nasıl dünyaya geldiklerini anlatarak öğretmeye çalıştılar. . .Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Bu rezil filmi izleyenler bunlar için izliyor zatenCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır