Gambiya'yadaki Yetimhane Yürekleri Sızlattı

Uluslararası Öğrenciler Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlen 11'inci Uluslararası Öğrenci Buluşmasını gerçekleştirmek içim Gambiya'ya giden Türkiye heyetinin ziyaret ettikleri yetimhane konusundaki açıklaması yürekleri sızlattı.

Türkiye heyeti, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen buluşmanın ardından 2002 yılında Türkiye'den mezun olan bir öğrencinin köyüne ziyaret etti. Köyde yer alan bir yetimhanenin görüntüleri adeta yürekleri dağladı. Programdan sonra Türkiye'ye geri dönen heyet, Gambiya'daki çocuklar için yardım toplanma amacıyla bir açıklamada bulundu.

UDEF Başkan yardımcısı Mahmut Öğuz ve Eskişehir Yunus Emre Uluslararsı Öğrenci Derneği (YUDER) Başkan Yardımcısı Şükrü Özer, yaptıkları ortak açıklamada şunları belirtti;

"29 Nisan 11'inci Uluslararası Öğrenci Buluşması sonrası 2002 yılında İstanbul'dan mezun olan Musa Jallow kardeşimizin daveti üzerine yola çıktık. Köye varınca ilk önce köyde 25 yetimin kaldığı ve Kur'an-ı Kerim öğrendiği bir yatılı yetim okulunu ziyaret ettik. Ancak burasına okul demeye bin şahit gerektirir. Dört tarafı duvarlar ile çevrilmiş, üstü kapalı, kapısız ve penceresizdi. İmkanlar olmayan kötü bir mekan çocuklara Kur'an öğreten bir genç bizleri yatakhane, yemekhane ve çamaşır haneyi gezdirdi. Çocukların yatakhanesinde insan değil hayvan dahi yatamaz. Yırtık kirli çöpe atılmış çift kişilik tek yataklar. Yataklar yeterli değil. Bazı çocuklar yerde yatıyor. Yemekhane dedim. Türkiye gibi zannetmeyelim. İki tane kırık tencere köşede iki taş üzerinde bahçede yemek pişirilen yer. Çamaşır hane bizim çöpleri attığımız çöplüğü andıran yer. Biz bunları görünce insanlığımızdan utandık. Bilemiyorum Allah'a nasıl hesap vereceğiz. Elimizde var olanları onlara teslim ederek yardım ettik. Ancak bu asla yeterli değil. Bu nedenle biz onlara Türkiye'ye dönünce kendilerine yardım göndereceğimizi bildirdik. Biz Gambiya'nın bu çocukları için yardım seven Türk halkın yardım etmelerini istiyoruz." - ESKİŞEHİR