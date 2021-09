Gambit Esports VALORANT Masters Berlin Turnuvasının İlk Finalisti Oldu

EMEA bölgesinin başarılı takımı Gambit Esports VALORANT Masters Berlin turnuvası yarı finalinde rakibi G2 Esports'u 2-0 yenerek turnuvanın ilk finalisti oldu.

VALORANT Masters Berlin turnuvasında tüm gözler yarı final aşamasında. Gerçekleşen 2 yarı final maçının ilki iki her ikisi de EMEA takımı olan Gambit Esports ve G2 Esports arasında gerçekleşti. Büyük finale yükselmek için yapılan mücadelede kazanan taraf Gambit Esports oldu. Gambit Esports, C Grubu karşılaşmalarında önce 2-0'lık bir galibiyet almış ve ardından 100 Thieves'e 2-1 kaybederek kaybedenler finaline gitmişti.

Kaybedenler finalinde Crazy Raccoon takımını 2-0 yenen ekip, çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Çeyrek finalde Vision Strikers'ı 2-1 yenerek yarı finale de yükselen takım bu maçı da kazanarak adını büyük finallere yazdırdı. G2 Esports ise Sentinels'i 2-1 yenmiş ve D grubunda 1.olarak çeyrek finallere adını yazdırmıştı. Ardından KRU Esports'u 2-0 yenen ekip, yarı finallere çıkmaya hak kazanmıştı. İşte karşılaşmanın özeti:

Breeze 13-10 (Gambit Galibiyeti)

Karşılaşmanın ilk haritası Gambit tarafından seçilen Breeze oldu. İlk yarı oldukça çekişmeli geçti ancak 7-5'lik skorla Gambit, yarıyı rakibine karşı avantajla kapattı. İkinci yarıda da aradaki fark çok açılmadı ve her iki tarafta birbirlerine karşılık vermeyi başardı. Her ne kadar karşılıklı cevaplar söz konusu olsa da Gambit skor olarak önde olduğu için G2 Esports, aradaki farkı kapatıp öne geçemedi ve Gambit, 13-10 ilk haritayı kapattı. Genel skor 1-0 oldu. Maçın MVP'si "nAts" oldu.

Icebox 13-0 (Gambit Galibiyeti)

Karşılaşmanın ikinci ve VALORANT tarihine geçecek haritası Icebox oldu. Icebox haritasında gerçekleşen mücadele tamamen Gambit dominasyonunda ilerledi. İlk yarıyı 12-0 kapatan Gambit Esports, ikinci yarının ilk raundunu da alarak rakibine 1 raunt bile kaybetmeyerek tarihe geçecek bir başarıya imza attı ve haritayı 13-0 kapattı. Böylece genel skor 2-0 oldu ve karşılaşmayı Gambit Esports kazandı. Maçın MVP'si karşılaşmada performansıyla göz kamaştıran "nAts" oldu.

Böylece Gambit Esports VALORANT Masters Berlin turnuvasının Büyük finaline yükselen ilk takım olmayı başardı. G2 Esports ise turnuvaya veda etti. Turnuvanın maç tablosuna buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

