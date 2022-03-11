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Galatasaray yeni takım koçunu duyurdu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Galatasaray yeni takım koçunu duyurdu

Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor, League of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde mücadele edecek yeni takım koçunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Galatasaray Espor'un resmi Twitter hesabında paylaşımda Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi'nde Sarı-Kırmızılarla beraber mücadele edecek yeni takım koçunu taraftarlarına duyurdular.

GALATASARAY'IN YENİ KOÇU DUYURULDU

Galatasaray'ın resmi espor sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, "League of Legends Şampiyonluk Ligi takımımızın koç ekibine Can "Tacocat" Gormezano dahil oldu." sözlerine yer vererek yeni takım koçlarını Sarı-Kırmızılılara duyurdular.

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GALATASARAY ESPOR İLE YOLUNA DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezonlarda Cyberground, Beşiktaş Esports, SuperMassive gibi büyük espor takımlarında görev alan Can, 2022 sezonunda Galatasaray Espor ile yoluna devam edeceği açıklandı.

Galatasaray yeni takım koçunu duyurdu

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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