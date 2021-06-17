Galatasaray seçimi ne zaman 2021? Galatasaray başkan adayları kimler? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman?

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray'da gündem başkanlık seçimi. Galatasaray'da başkanlık seçimine kısa bir süre kala, adayların kimler olacağı ve seçimin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Galatasaray seçimi ne zaman 2021? Galatasaray başkan adayları kimler? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman?

Geçtiğimiz yıl şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray'da başkanın kim olacağı merak konusu. Transfer konusunda Alparslan Öztürk ile anlaşan Sarı-Kırmızılı ekipte başkanlık seçiminden sonra transfere hız verilmesi bekleniyor. Galatasaray seçimi ne zaman 2021? Galatasaray başkan adayları kimler? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman?

GALATASARAY SEÇİMİ NE ZAMAN 2021?

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde seçimle ilgili yeni bir açıklama yapılmış ve başkanlık seçimi tarihi netleşmişti.

Daha önce 29 Nisan'da yapılması planlanan seçim 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

GALATASARAYDA BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'da adaylığını açıklayan isimler;

Metin Öztürk

İbrahim Özdemir

Eşref Hamamcıoğlu

Burak Elmas

Yiğit Şardan

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMDİR?

METİN ÖZTÜRK

Geçtiğimiz sene Nisan ayında yeniden GSYİAD Başkanı seçilen, Dursun Özbek'in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybeden Metin Öztürk, Galatasaray'da Aralık ayında yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu açıkladı.Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başladı. Öztürk daha sonra Güneş Reklamcılık olarak sigorta şirketlerinin basın danışmanlıklarını da alarak alanında bir ilki gerçekleştirdi. Sigorta sektörüne 15 yıldır Sigortacı gazetesi ile hizmet veren ve gazetesindeki araştırmacı imajıyla sigorta sektöründeki yerini güçlü bir hale getiren Metin Öztürk, Akademi Bilgisiyarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

İBRAHİM ÖZDEMİR

1949 yılında Giresun'un Görele ilçesinde doğan İbrahim Özdemir, lisans eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. Siyasetçi, mimar, bakan ve milletvekili gibi alanlarda da görev almıştır.

Mimarlık ve müteahhitlik yapan Özdemir, 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal liderliğinde kurulan Anavatan Partisi (ANAP) üyeleri arasında bulunmuştu.

17, 18 ve 19. dönemlerde ANAP'tan İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Özdemir ayrıca 17. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini icra etmiştir.

Yıldırım Akbulut'un kurduğu 47. Hükümet'te Devlet Bakanı, Mesut Yılmaz'ın 23 Haziran 1991'de kurduğu 48. Hükümet'te ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştır.

Fransızca bilen İbrahim Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.

EŞREF HAMAMCIOĞLU

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nin 1974 mezunları arasında yer alan Hamamcıoğlu, 1980 yılında Sorbonne Üniversitesi İşletme bölümünü tamamladı. Çalışma hayatına hizmet sektörüyle başlayan Hamamcıoğlu, 1981 ile 1992 arasında Tekfen Holding'e bağlı şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1991-2011 yılları arasında ise, Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak çalışmalar yaptı. 2012 yılından bu yana kendisine ait UP Danışmanlık ve Optimal Yiyecek & İçecek Çözümleri A.Ş. şirketleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu'nun başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002'de Mehmet Cansun'un başkanlık döneminde Muhasip Üye olarak görev yaptı. Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) ve 2017-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak da hizmet verdiği Galatasaray Yardımlaşma Vakfı'na (GSYV) Mütevelli Üye olarak destek ve katkı sunmaya devam ediyor. Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu 2018'de yapılan seçimden bu yana Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyordu. Fransızca ve İngilizce bilen Eşref Hamamcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

BURAK ELMAS

3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır.

Burak Elmas, 1974 İstanbul doğumlu. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas'ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu'dur. Burak Elmas, Avusturya Lisesi mezunudur. University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Galatasaray'da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde başkanlık için yarışacak olan Burak Elmas, flaş itiraflarda bulundu. Akşam Gazetesi'ne röportaj veren Elmas, mevcut başkan adaylarından birisinin kendisine kulübün satılması gerektiğini söylediğini açıkladı.

YİĞİT ŞARDAN

1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şardan İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu.

1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.'ne 1988 yılında ortak oldu ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürüyor.1992-1993 yıllarında ATV'nin kuruluşunu gerçekleştiren Yiğit Şardan daha sonra Güzel Sanatlar grubuna murahhas aza olarak geri döndü. 2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar/ Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi. Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.