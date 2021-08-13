Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Randers kadrosu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Danimarka ekibi Randers Galatasaray'ın rakibi oldu. Galatasaray ile Randers'ın eşleşmesinin ardından vatandaşlar maçın oynanacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Randers kadrosu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Randers ile eşleşmesinin kesinleşmesinin ardından maç hakkındaki detaylar futbol severler tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar en çok internette "Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman?" sorularının cevabını aramakta. İşte detaylar...

GALATASARAY RANDERS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Randers arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Danimarka'nın Randers kendinde yer alan Cepheus Park Randers stadyumunda oynanacak. İkinci maç ise 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Türkiye'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

RANDERS FC KADROSU

Kaleci

Patrik Carlgren

Jonas Dakir

Defans

Simon Graves

Joel Kabongo

Simon Piesinger

Erik Marxen

Jesper Lauridsen

Oliver Bundgaard

Mikkel Kallesöe

Björn Kopplin

Orta Saha

Simon Tibbling

Vito Hammershöy-Mistrati

Frederik Lauenborg

Lasse Berg Johnsen

Mads Enggaard

Jakob Ankersen

Filip Bundgaard

Tosin Kehinde

Tobias Klysner

Karl Leth

Forvet