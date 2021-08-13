Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Randers kadrosu!
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Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Randers kadrosu!

Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Randers kadrosu!
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Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Danimarka ekibi Randers Galatasaray'ın rakibi oldu. Galatasaray ile Randers'ın eşleşmesinin ardından vatandaşlar maçın oynanacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Randers kadrosu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Randers ile eşleşmesinin kesinleşmesinin ardından maç hakkındaki detaylar futbol severler tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar en çok internette "Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman?" sorularının cevabını aramakta. İşte detaylar...

GALATASARAY RANDERS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Randers arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Danimarka'nın Randers kendinde yer alan Cepheus Park Randers stadyumunda oynanacak. İkinci maç ise 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Türkiye'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

RANDERS FC KADROSU

Kaleci

  • Patrik Carlgren
  • Jonas Dakir

Defans

  • Simon Graves
  • Joel Kabongo
  • Simon Piesinger
  • Erik Marxen
  • Jesper Lauridsen
  • Oliver Bundgaard
  • Mikkel Kallesöe
  • Björn Kopplin

Orta Saha

  • Simon Tibbling
  • Vito Hammershöy-Mistrati
  • Frederik Lauenborg
  • Lasse Berg Johnsen
  • Mads Enggaard
  • Jakob Ankersen
  • Filip Bundgaard
  • Tosin Kehinde
  • Tobias Klysner
  • Karl Leth

Forvet

  • Marvin Egho
  • Alhaji Kamara
  • Nicolai Brock-Madsen
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Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Randers kadrosu! - Haberler
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