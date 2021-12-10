Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi ne zaman? - Haberler
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Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi ne zaman?

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Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray'ın karşısında Lazio da duramadı. Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalyan devine kaleyi göstermeyen Aslan, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve namağlup bir üst tura yükseldi. Kura çekimi ne zaman? Galatasaray muhtemel rakipleri kim?

Avrupa Ligi E Grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio'yla 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu 12 puanla namağlup lider bitirirken adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi ne zaman?

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Karşılaşma boyunca kontrollü bir oyun sergileyen Galatasaray, Lazio'ya kaleyi göstermedi. Karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan temsilcimiz 12 puanla grubu lider bitirdi. Henüz Avrupa'da bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 3 beraberlikle son 16 turuna namağlup apoletiyle yükseldi.

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.

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Galatasaray'dan inanılmaz başarı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti

 UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

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