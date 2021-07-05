Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı oynanacak mı? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı iptal mi oldu? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı neden iptal oldu

Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile maça çıkacak olan Aslan'da hazırlıklar devam ediyor. Şampiyonlar Ligi eleme maçları öncesi bir dizi hazırlık maçı oynayacak olan Galatasaray'da, 5 Temmuz maç takviminde yer alan Lokomotiv Moskova maçı son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok kişi bu maçın oynanıp, oynanmayacağı ile ilgili arama yaparken, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı oynanacak mı? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı iptal mi oldu? sorularını aratmakta.

Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı - Kırmızılı ekipte PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turu öncesi yapacakları hazırlık maçları arasında yer alan Lokomotiv Moskova maçının oynanıp, oynanmayacağı ile ilgili vatandaşlar internette arama yapmakta. İnternette en çok "Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı oynanacak mı? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı iptal mi oldu? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı neden iptal oldu?" gibi soruların cevapları aratılırken. Galatasaray ve Lokomotiv Moskova arasında oynanması beklenen hazırlık maçı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rakibi PSV'ye karşı takımın maç temposu kazanması ve hazır bir şekilde çıkabilmesi için Dinamo Bükreş, Aris, Lokomotiv Moskova ve Olympiakos ile hazırlık maçları yapacağı açıklanmıştı. Ancak yeni gelen bilgi doğrultusunda 3 Temmuz'da Aris ve 5 Temmuz'da Lokomotiv Moskova oynanacak maçların iptal edildiği duyuruldu.

LOKOMOTİV TEKNİK DİREKTÖRÜ NİKOLİC'TEN TEPKİ!

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Marko Nikolic yaptığı açıklamada "Galatasaray ile hazırlık maçımız iptal oldu. Sorun ne? Bu sadece bir hazırlık maçıydı. Genç oyuncularımızla çıkmayı planlıyorduk. Başka bir rakip bulacağız." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NEDEN İPTAL OLDU?

Galatasaray çalışmalarını oynanacak hazırlık maçları nedeniyle Avusturya'da sürdürmeyi planlamıştı. Ancak Aris ile 3 Temmuz'da oynanması planlanan maçın iptal olmasının ardından Galatasaray, sadece 5 Temmuz'da oynayacakları Lokomotiv Moskova maçı için Avusturya'ya gidecekti. Aslan'ın tek maç için Avusturya'ya gitmeye sıcak bakmaması nedeniyle Lokomotiv Moskova maçını iptal etti. Aslan kendisine başka rakipler bulacak.