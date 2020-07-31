Galatasaray Lisesi tarihi nedir? Galatasaray Lisesi nerede? Galatasaray Lisesi için kaç puan gerekir? Türkiye'nin köklü okullarından biri olan Galatasaray Lisesi, devlet okulu olup, ücretsizdir. Bunun için de tercih listesi hazırlayacaksınız. MEB de okula kontenjanı kadar puan üstünlüğüne göre öğrenci alacaktır. Galatasaray Lisesi için kaç puan gerekir? Galatasaray Lisesi tarihi nedir? Galatasaray Lisesi hakkında tüm bilgiler haberimizde.

Galatasaray Lisesi köklü bir okul olup içerisinde bir çok dalda eğitim vermektedir. Kız-erkek pansiyonları bulunur. Yatılı olarak okuma imkanı sunulmaktadır. Mezunlar iç sınavla Galatasaray Üniversitesi'ne girebiliyor. Köklü okula girebilmek için iyi puanlar yapmanız gerekmektedir.

2019-2020 öğretim yılı kontenjanı toplam 100 oldu. Galatasaray Lisesi'nin kontenjanı 2020-2021 öğretim yılı için de değişmedi. 100 öğrenci alacak. Galatasaray Lisesi'nde 5 tane şube açılacağı için sınıflar 20'şer kişilik olacak. İlk merkezi yerleştirme puanı 473.8399 oldu.

GALATASARAY LİSESİ TARİHİ

Galatasaray Lisesi Tanzimat devrinde eğitim amacıyla kurulmuştur.

Sultani dönemde ise birçok Fransızca eğitim veren kurumların olması fakat bu kurumların denetiminin Fransa tarafından yürütülmesi sonucu 1 Eylül 1868'de Abdülaziz'in katıldığı bir törenle Mekteb-i Sultanî adıyla kurum yeniden faaliyete geçer. Ayrıca Farsça, Arapça, İtalyanca, Latince, Rumca, Ermenice ve Almanca dersleri isteğe bağlı olarak seçmeli ders statüsüne getirilirken, piyano ve keman dersleri de programa dahil edilir.

1927 yılında kurum, Galatasaray Lisesi adıyla ve Cumhuriyet devrimlerine uygun olarak eğitime başlar. Teneffüslerde Fransızca konuşma zorunluluğu kaldırılır ve genel kültür dersleri Türkçe verilmeye başlar.

GEÖK bünyesinde 1993 yılında Galatasaray İlköğretim Okulu, 1992 yılında ise Galatasaray Üniversitesi kurulur.

GALATASARAY LİSESİ PUANLARI

İlk nakil döneminde: 473.2284.

İkinci nakil döneminde: Boş kontenjanı yoktu.

Üçüncü nakil dönemi puanı: 473,5107.

Dördüncü nakil dönemi puanı: Üçüncü nakil dönemiyle aynı kaldı. Yani 473.5107.

GALATASARAY LİSESİ NEREDE?

Galatasaray Lisesi konumu itibari ile bir çok yerleşim yerine yakındır. Beyoğlu'nda bulunan lise, toplu taşıma kolaylığı ile de bilinmektedir. Galatasaray Lisesi, Kuloğlu Mahallesi İstiklal Cad. No 159, 34430 Beyoğlu İSTANBUL adresinde bulunmaktadır.