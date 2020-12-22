Galatasaray - Göztepe maçı golleri, maç özeti izle! Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç?

Hala devam etmekte olan Galatasaray - Göztepe maçı golleri, maç özeti izle! Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Göztepe maçı bugün saat 19.00'da başladı. Maç detaylarını, golleri ve maç özetini haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ DETAYLARI!

Dakika 1: Karşılaşma hakem Mete Kalkavan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Galatasaray, Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe savunmasının yine çıkarken kaptırdığı top sonrası Diagne sağ çaprazdan içeri sokuldu. Onun şutunda kaleci Megyeri'den dönen topa penaltı noktası hizasından Emre Kılınç sert vurdu.

Dakika 5: Müthiş paslaşmalarla ceza sahasına sokulan Galatasaray'da Arda'nın bıraktığı topa Belhanda penaltı noktası üzerinden vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.Dakika 12: Galatasaray, Arda Turan'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Donk'un kendi yarı alanından gönderdiği müthiş uzun topla savunma arkasına sarkan Arda Turan içeri sokuldu ve kalecinin sağına doğru çok iyi vurdu.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne.

GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil Akbunar, Tripic, Cherif Ndiaye.