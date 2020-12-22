Galatasaray - Göztepe maçı golleri, maç özeti izle! Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galatasaray - Göztepe maçı golleri, maç özeti izle! Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç?

22.12.2020 19:42 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:45
Galatasaray - Göztepe maçı golleri, maç özeti izle! Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç?

Bugün oynanan Galatasaray - Göztepe maçı golleri, maç özeti izle! Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç?

Hala devam etmekte olan Galatasaray - Göztepe maçı golleri, maç özeti izle! Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Göztepe maçı bugün saat 19.00'da başladı. Maç detaylarını, golleri ve maç özetini haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ DETAYLARI!

Dakika 1: Karşılaşma hakem Mete Kalkavan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Galatasaray, Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe savunmasının yine çıkarken kaptırdığı top sonrası Diagne sağ çaprazdan içeri sokuldu. Onun şutunda kaleci Megyeri'den dönen topa penaltı noktası hizasından Emre Kılınç sert vurdu.

Dakika 5: Müthiş paslaşmalarla ceza sahasına sokulan Galatasaray'da Arda'nın bıraktığı topa Belhanda penaltı noktası üzerinden vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.Dakika 12: Galatasaray, Arda Turan'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Donk'un kendi yarı alanından gönderdiği müthiş uzun topla savunma arkasına sarkan Arda Turan içeri sokuldu ve kalecinin sağına doğru çok iyi vurdu.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne.

GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil Akbunar, Tripic, Cherif Ndiaye.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Hande Erçel Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Ozan Tufan Vitor Hugo Fatih Terim Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana İngiltere Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray - Göztepe maçı golleri, maç özeti izle! Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 19:46:53. #1.14#
title