Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman? Galatasaray Frankfurt maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

Grup aşamasına doğrudan katılan Galatasaray, kura sonucunda Frankfurt ile aynı gruba düştü. Şimdi gözler bu dev karşılaşmanın detaylarına çevrildi. Maçın İstanbul'da mı oynanacağı yoksa deplasmanda mı gerçekleşeceği büyük ilgi uyandırırken, taraftarlar aynı zamanda karşılaşmanın kesin tarihini de bekliyor.

KURA ÇEKİMİ MONAKO'DA GERÇEKLEŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekildi. Geçen yıl olduğu gibi aynı prosedür uygulandı. Katılan 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her ekip için 8 rakip belirlendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı.

1. TORBA

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Frankfurt, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin resmi fikstürünü 30 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak. Bu tarihten sonra Galatasaray'ın Frankfurt takımıyla oynayacağı maçın günü ve saati kesinleşmiş olacak.

GALATASARAY FRANKFURTMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadelenin İstanbul'da mı yoksa deplasmanda mı yapılacağı da yine fikstürle birlikte duyurulacak. UEFA, ev sahibi ve deplasman programını 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşaması karşılaşmaları için belirlenen tarihler:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026