Galatasaray fenerbahçe maçında ofsayt oldu mu? Fenerbahçe'nin golü ofsayt mı?

Bugün gerçekleşen Fenerbahçe Galatasaray derbisi 0 - 1 Galatasaray'ın galibiyetiyle tamamlandı. Ozan Tufan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Peki, kol ofsayt sayılır mı? Kollar ofsaytta geçerli mi? Eller ofsaytta geçerli mi?