Galatasaray fenerbahçe maçında ofsayt oldu mu? Fenerbahçe'nin golü ofsayt mı?
Bugün gerçekleşen Fenerbahçe Galatasaray derbisi 0 - 1 Galatasaray'ın galibiyetiyle tamamlandı. Ozan Tufan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Peki, kol ofsayt sayılır mı? Kollar ofsaytta geçerli mi? Eller ofsaytta geçerli mi?
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmaması nedeniyle taraftarlar kol ofsayt sayılır mı? Kollar ofsaytta geçerli mi? Eller ofsaytta geçerli mi? merak ediyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA OFSAYT OLDU MU?
Galatasaray fenerbahçe maçının 72. dakikasında Mesut Özil'in asistanı Ozan Tufan'ın attığı gol , hakem Cüneyt Çakır'ın 'var' kararıyla iptal edildi. Fenerbahçe taraftarlarından, Hakem Cüneyt Çakır' olan tepkiler devam ediyor.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYT MI?
6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'ın golu ofsayt olarak sayıldı.