Galatasaray Fenerbahçe maç kaç kaç bitti?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 17 Ocak 1909'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

17 OCAK 1909'DA GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA OYNANAN İLK MAÇIN SONUCU NE OLMUŞTUR?

A: 2-0 Galatasaray galibiyeti

B: 2-0 Fenerbahçe galibiyeti

C: 2-2 beraberlik

D: 3-2 Galatasaray galibiyeti

Cevap : A

YARIŞMACI İBRAHİM TUĞSUZ HAKKINDA

İbrahim Tuğsuz 27 yaşında, Muğla'da doğmuş ve Antalya'da yaşıyor. Lise mezunu olan ve lisans eğitimine ara veren İbrahim Bey'in yarışmadaki hedefi 1.000.000 TL kazanmak.