Galatasaray Başkanlık seçimi tarihi ne zaman, hangi gün? Galatasaray seçimi ne zaman başkan adayları kimler? İşte GS seçim tarihi

Galatasaray Başkanlık Seçimi için geri sayım başladı. Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanlık seçimleri takımın taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından ertelenen başkanlık seçimlerinin yeni tarihini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki, Galatasaray Başkanlık seçimi tarihi ne zaman, hangi gün? Galatasaray seçimi ne zaman başkan adayları kimler? İşte GS seçim tarihi

Sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray'da mevcut yönetim daha önce 29 Mayıs olarak ilan ettiği genel kurul tarihini iptal etmiş ve seçim takvimi büyük bir krize neden olmuştu. Galatasaray'da geçtiğimiz ay 4 saat süren toplantının ardından başkanlık seçimi tarihi için karar alındı. Galatasaray başkan adayları ve seçim tarihi belli oldu.

GALATASARAY 2021 BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı kırmızılı camiada olağan seçimli genel kurul 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu

2021 GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI

Yiğit Şardan

Eşref Hamamcıoğlu

Burak Elmas

Metin Öztürk

Işın Çelebi, Galatasaray'da başkan adaylığından çekilme kararı aldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi.

19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylar Metin Öztürk (5569) , İbrahim Özdemir (7019), Eşref Hamamcıoğlu (7102), Burak Elmas (9320) ve Mehmet Yiğit Şardan (9798) arasında renk seçimine gidildi. Başkan adayları seçtikleri renkteki oy pusulası ile yarışacak.

Adayların oy pusula renkleri şöyle:

Mor: Metin Öztürk

Sarı:İbrahim Özdemir

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu

Kırmızı: Burak Elmas

Beyaz:M. Yiğit Şardan