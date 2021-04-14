Galata Wind halka arz kodu nedir? Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind oransal mı, eşit mi? Galata Wind halka arz saatleri

Geçtiğimiz günlerde halka arz süreci SPK tarafından kabul edilen Galata Wind halka arz oluyor. Dağıtım yöntemi değişen Galata Wind halka arz kodu nedir? Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind oransal mı, eşit mi? Galata Wind halka arz saatleri