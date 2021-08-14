GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK BEREKETİ

GALATA Köprüsü'nde akşam saatlerine doğru balık bereketi yaşandı.

GALATA Köprüsü'nde akşam saatlerine doğru balık bereketi yaşandı. Havanın serinlemesiyle birlikte balıkların çoğalması, köprüde balık tutan amatör balıkçıları memnun etti.

Galata Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde balık bolluğu yaşanması amatör balıkçıları sevindirdi. Uzun zamandır balık olmadığını söyleyen balıkçılar, havanın serinlemeye başlamasıyla beraber balıkların çoğaldığını belirtti. Balıkçılar daha çok sardalya ve istavrit avladıkları dile getirdi. Balığın bollaşmasında müsilajın temizlenmesinin etkili olduğunu belirten amatör balıkçılar, "Bugün çok maşallah. İstavrit çıkıyor, sardalya var. Bugün şenlik var denizde. Valla bilmiyorum sebebini ama herhalde müsilajın temizlenmesinden sonra oldu. Pandemi döneminden dolayı gelmeyenler falan oldu, balık kendine geldi. Geçen sene hiç balık yoktu ama bu sene balık çok. Çok şükür kısmetimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı