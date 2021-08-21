Galakticos, yeni PUBG takımı ile gücüne güç katıyor!
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Galakticos, yeni PUBG takımı ile gücüne güç katıyor!

Galakticos, yeni PUBG takımı ile gücüne güç katıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

TeamGalakticos PUBG takımını duyurdu!

Ülkemizin başarılı organizasyonlarından Galakticos, yeni takımını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla takipçileri ve taraftarlarına duyurdu.

Galakticos, ülkemizde oldukça popüler oyunlardan biri olan PUBG arenasında yer alacak! Organizasyonun PUBG takımı için yaptığı Twitter paylaşımında ise şu sözlere yer verildi:

Takım tarafından belirtilene göre 5 kişiden oluşan PUBG takımının menajeri, Meriç Can "LaxLering" Özçil oldu. Organizasyonun PUBG takımının kadrosu ise şu şekilde oldu:

Onur "onur" Özdemir (Kaptan)

Anıl "Thenderlost" Arslan

Tugay "Quetpa" Demirel

Yiğit Can "xLyron" Polat

Meriç Can "LaxLering" Özçil (Menajer)

Kadronun PUBG arenasında neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Bizler de playerbros ekibi olarak, Galakticos PUBG takımına başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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