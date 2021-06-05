Galakticos x AES kadroları açıklandı!
Bu birleşme her iki tarafa da olumlu yansıyacak gibi görünüyor!
Dün birleşmelerini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran organizasyonlar kadrolarını açıkladı. Galakticos x AES kadoları sizlerle!
Galakticos'un paylaştığı gönderiye genel hatlarıyla bakacak olursak organizasyonlar bu birleşme sonucunda 3 oyunda mücadele edecek. Buna ek olarak Twitch üzerinden içerik üreten yayıncılarla da bu birleşmenin desteği sağlanacak. Yönetim ekibinde ise 2 yeni yüz göreceğiz. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden birleşmeyle birlikte oluşan takımlara ve oyuncularına göz atalım.
League of Legends
Mustafa "Pr1me" Bilici
Taha "Elramir" Yurdagüven
Jang "Emenes" Min-Soo
Choi "Focus" Jihun
Mehmet "Shawi Katami" Efe
İbrahim "Doctor" Karaaslan
League of Legends Akademi
Salim Ersin "Ersin" Altıparmak
Recep Tümay Efe "Tümay" Tekin
İbrahim "Reber" Kümek
Berat "Aetinoth " Tıknazoğlu
Tunahan "Jeyrus" Durmaz
Bedirhan "Joexy" Kalkan
Ömer Faruk "Cognac" Ünsal
VALORANT
Umut "eyden" Salas
Utku "dead1nk" Aydın
Yiğit "yT" Özden
Cüneyd "hatex" Baş
Ata "atabeast" Coşkun
Yayıncı Ekibi
Berfin "Berfish" Kuru
Elif "TheReckless" Baysarı
Şevval "Sevvalice" Tercan
Şeyma "Şeyyazıcı" Yazıcı
Yönetim Ekibi
Bilal "Voicebringer" Dengiz - Genel Menajer
Alihan "DeNc" İpek - FPS Menajeri
Organizasyon duyuru paylaşımında ek olarak ilerleyen süreçte daha fazla branşta yer alacağının sinyalini de verdi.
Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!
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Kaynak: Playerbros