Galakticos x AES kadroları açıklandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galakticos x AES kadroları açıklandı!

Galakticos x AES kadroları açıklandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bu birleşme her iki tarafa da olumlu yansıyacak gibi görünüyor!

Dün birleşmelerini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran organizasyonlar kadrolarını açıkladı. Galakticos x AES kadoları sizlerle!

Galakticos'un paylaştığı gönderiye genel hatlarıyla bakacak olursak organizasyonlar bu birleşme sonucunda 3 oyunda mücadele edecek. Buna ek olarak Twitch üzerinden içerik üreten yayıncılarla da bu birleşmenin desteği sağlanacak. Yönetim ekibinde ise 2 yeni yüz göreceğiz. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden birleşmeyle birlikte oluşan takımlara ve oyuncularına göz atalım.

League of Legends

Mustafa "Pr1me" Bilici

Taha "Elramir" Yurdagüven

Jang "Emenes" Min-Soo

Choi "Focus" Jihun

Mehmet "Shawi Katami" Efe

İbrahim "Doctor" Karaaslan

League of Legends Akademi

Salim Ersin "Ersin" Altıparmak

Recep Tümay Efe "Tümay" Tekin

İbrahim "Reber" Kümek

Berat "Aetinoth " Tıknazoğlu

Tunahan "Jeyrus" Durmaz

Bedirhan "Joexy" Kalkan

Ömer Faruk "Cognac" Ünsal

VALORANT

Umut "eyden" Salas

Utku "dead1nk" Aydın

Yiğit "yT" Özden

Cüneyd "hatex" Baş

Ata "atabeast" Coşkun

Yayıncı Ekibi

Berfin "Berfish" Kuru

Elif "TheReckless" Baysarı

Şevval "Sevvalice" Tercan

Şeyma "Şeyyazıcı" Yazıcı

Yönetim Ekibi

Bilal "Voicebringer" Dengiz - Genel Menajer

Alihan "DeNc" İpek - FPS Menajeri

Organizasyon duyuru paylaşımında ek olarak ilerleyen süreçte daha fazla branşta yer alacağının sinyalini de verdi.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Hadise Şevval Sam Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galakticos x AES kadroları açıklandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 17:36:40. #1.15#

title