Galakticos x AES kadroları açıklandı!

Bu birleşme her iki tarafa da olumlu yansıyacak gibi görünüyor!

Dün birleşmelerini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran organizasyonlar kadrolarını açıkladı. Galakticos x AES kadoları sizlerle!

Galakticos'un paylaştığı gönderiye genel hatlarıyla bakacak olursak organizasyonlar bu birleşme sonucunda 3 oyunda mücadele edecek. Buna ek olarak Twitch üzerinden içerik üreten yayıncılarla da bu birleşmenin desteği sağlanacak. Yönetim ekibinde ise 2 yeni yüz göreceğiz. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden birleşmeyle birlikte oluşan takımlara ve oyuncularına göz atalım.

League of Legends

Mustafa "Pr1me" Bilici

Taha "Elramir" Yurdagüven

Jang "Emenes" Min-Soo

Choi "Focus" Jihun

Mehmet "Shawi Katami" Efe

İbrahim "Doctor" Karaaslan

League of Legends Akademi

Salim Ersin "Ersin" Altıparmak

Recep Tümay Efe "Tümay" Tekin

İbrahim "Reber" Kümek

Berat "Aetinoth " Tıknazoğlu

Tunahan "Jeyrus" Durmaz

Bedirhan "Joexy" Kalkan

Ömer Faruk "Cognac" Ünsal

VALORANT

Umut "eyden" Salas

Utku "dead1nk" Aydın

Yiğit "yT" Özden

Cüneyd "hatex" Baş

Ata "atabeast" Coşkun

Yayıncı Ekibi

Berfin "Berfish" Kuru

Elif "TheReckless" Baysarı

Şevval "Sevvalice" Tercan

Şeyma "Şeyyazıcı" Yazıcı

Yönetim Ekibi

Bilal "Voicebringer" Dengiz - Genel Menajer

Alihan "DeNc" İpek - FPS Menajeri

Organizasyon duyuru paylaşımında ek olarak ilerleyen süreçte daha fazla branşta yer alacağının sinyalini de verdi.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros