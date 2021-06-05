Galakticos AES ile güçlerini birleştiriyor!

SuperMassive Blaze Esports'dan sonra şimdi sıra Galakticos ve AES'te!

Son zamanlarda espor takımlarının güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan büyük projelerle karşı karşıya geliyoruz ve şimdi sıra Galakticos AES arasındaki birleşmeyle geldi.

VALORANT'ın çıkışıyla birlikte espor sahnesine adım atan Anatolia Esports ve yılların tecrübeli organizasyonu Galakticos güçlerini birleştiriyor. Organizasyonlar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla güçlerini birleştireceklerini duyurdu.

Galakticos sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

Kurulduğumuz günden bu yana hem kulübümüzü hem espor faaliyetlerimizi ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda bugün itibarıyla espor ekosistemi içindeki değerli kulüplerimizden olan Anatolia Esports ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Kulübümüz ve Anatolia Esports arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Anatolia Esports mevcut tüm yönetimi, oyuncuları ve yapısıyla Galakticos bünyesine katılmıştır. Bu birlikteliğin en yakın gelecekte espor ekosistemi için güzel sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz.

Bu süreçte Anatolia Esports'un kurucusu Abdullah Eyüp Rüzgar'a ve Anatolia Esports Genel Menajeri Alihan İpek'e bizlere her konuda yardımcı oldukları için teşekkür edip Mürettebatımıza yeniden hoş geldin diyoruz. İlerleyen süreçte Galakticos ve Anatolia Esports kulüpleri birlikte hareket edecek olup tek bir çatı altında gözükecektir. Bu özel günde heyecanımızı paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ederiz.

Yapılan paylaşımın altına gelen yorumlar ise her iki tarafı da destekler nitelikteydi. Bu birlikteliğin başlangıcı ise Galakticos'un AES Valorant kadrosunu tamamıyla bünyesine katmasıyla başladı.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros