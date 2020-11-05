Galaksinin Koruyucuları 2 konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları 2 müzikleri, soundtrack

Galaksinin Koruyucuları 2 bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. 2017 çıkışlı Amerikan süper kahraman filmi olan Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları ve konusu haberimizde... Galaksinin Koruyucuları 1 konusu ve oyuncuları... Galaksinin Koruyucuları 2 ne zaman çekildi?

İlk olarak 2014 yılında Galaksinin Koruyucuları olarak sinemaseverlerle buluşmuştu. Peki, ikincisi de çekilen ve oyuncu kadrosuyla çok sevilen Galaksinin Koruyucuları 2 ne zaman çekildi?

GALAKSİNİN KORUYUCULARI KONUSU NEDİR?

Galaksinin Koruyucuları, evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor. Kendisine Star-Lord lakabını takan maceracı Peter Quill, esrarengiz bir küreyi çalınca güçlü, hırslı ve ihtiraslı bir kötü adam olan Ronan'la başı derde girer. Ronan'ın tek amacı küreyi ele geçirmektir ve bu hayali tüm evreni tehdit altına alabilir. Quill, ondan kurtulmak isterken bir anda kendisini birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan uyumsuz bir ekibin içerisinde bulur; tehlikeyi yok etmek isteyen Star-Lord, silahlı bir rakun olan Roket, Rakun'unyoldaşı olan ağaç kılıklı Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve gözünü intikam hırsı bürümüş Yokedici Drax ile işbirliği içerisine girer. Galaksinin Koruyucuları olarak anılan bu beşli, evren için gerçekten tehlike arz eden bu kürenin gücüne ve peşindeki düşmanlarına karşı ne yapacaktır?

Marvel'ın "Guardians Of The Galaxy" adlı çizgi romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Slither ve Super filmlerinin yönetmeni James Gunn üstlenirken başrol ve seslendirme kadrosunda Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper ve Zoe Saldana gibi isimler bulunuyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 KONUSU NEDİR?

"Galaksinin Koruyucuları 2" filminde ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill'in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 OYUNCULARI KİMLER?

Chris Pratt

Zoe Saldana

Dave Bautista

Vin Diesel

Bradley Cooper

Michael Rooker

Karen Gillan

Sean Gunn

Glenn Close

Pom Klementieff

Elizabeth Debicki

Chris Sullivan

Kurt Russell