Gain TV ücretsiz mi? Gain fiyatı ne kadar? Gain Medya abonelik ücreti kaç TL? Gain kaç lira?

Gain Medya, Türkiye'ye yeni ve farklı bir soluk getirecek dijital dizi ve film platformudur. Yerli yapımlara yer veren Gain, orijinal, kaliteli ve vizyonlu yapıtlarıyla seyircilere hizmet verecek. Televizyonda ve sinemada görmek istediğiniz gerçek ve kaliteli içeriklere, istenilen sürelerde Gain Tv aracılığıyla ulaşılabilecek. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak.

GAİN MEDYA ÜCRETSİZ Mİ? FİYATI NE KADAR?

Gözde Akpınar tarafından hayata geçirilen GAİN'de aylık, yıllık ve çeşitli paket ödemelerle abonelik sistemi olacak. Uygulama mağazalarında yer alan GAIN'den şu an için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Gözde Akpınar, ilerleyen zamanda içerik bazlı ödeme alınacağını da söylemişti. Ancak bugün itibarıyla uygulama mağazalarında yer alan GAIN'den şu an için herhangi bir ücret talep edilmiyor. İlerleyen dönemde ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

GAİN NEDİR?

Gain Medya, Türkiye'ye yeni ve farklı bir soluk getirecek dijital dizi ve film platformudur. Yerli yapımlara yer veren Gain, orijinal, kaliteli ve vizyonlu yapıtlarıyla seyircilere hizmet verecek. Televizyonda ve sinemada görmek istediğiniz gerçek ve kaliteli içeriklere, istenilen sürelerde Gain Tv aracılığıyla ulaşılabilecek. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak.

GAİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

30 Aralık'la erişime açılacak dijital platformun ilk yayını Mücbir Sebepler'in yılbaşı programı olacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla pandemi dönemine renk katan canlı yayın, yılbaşı gecesi Gain'de özel bir yılbaşı programı gerçekleştirecek. Ünlü isimlerin de konuk olarak yer alacağı Mücbir Sebepler Yılbaşı, 31 Aralık 2020 tarihinde saat 22:00'den itibaren Gain'de yayınlanacak.

GAİN KİMİN?

Gain Tv kimin sorusu da sıkça araştırılmaktadır. Gain Medya sahibi Gözde Akpınar'dır.