Gain TV Mucbir Sebepler ne zaman başlayacak? Gain Medya Mucbir Sebepler konukları kim? Gain nedir, anlamı nedir, nasıl izlenir?

2021 yılıyla beraber yayın hayatına başlayacak olan Gain TV yapımlarından Mucbir Sebepler çok merak ediliyor. Peki, Gain Medya Mucbir Sebepler konukları kim? Gain nedir, anlamı nedir, nasıl izlenir? Gain TV Mucbir Sebepler ne zaman başlayacak?

Gain Medya, Türk dijital dizi ve film izleme platformları arasında şimdiden yerini aldı. En dikkat çeken yapımlarından Mucbir Sebepler de izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gain TV Mucbir Sebepler ne zaman başlayacak? Gain Medya Mucbir Sebepler konukları kim? Gain nedir, anlamı nedir, nasıl izlenir?

GAİN TV MUCBİR SEBEPLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KONUKLARI KİM?

Ünlü isimlerin de konuk olacağı 'MÜCBİR YILBAŞI', 31 Aralık Perşembe akşamı 21.30'dan itibaren GAIN'de!

GAİN TV MÜCBİR NASIL İZLENİR?

Mücbir Sebepler'in Mücbir Yılbaşı programı ilk kez sosyal medya hesabında değil, Türkiye'nin yeni nesil dijital platformu Gain 'de yer alacak. Programda, 2021 yılı yerine unutulmaz bir yıla geri sayım olacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş 2021 yılına girmekten vazgeçerek, 1991 yılı için geri sayım yapacak.

GAİN NEDİR?

Gain Medya, Türkiye'ye yeni ve farklı bir soluk getirecek dijital dizi ve film platformudur. Yerli yapımlara yer veren Gain, orijinal, kaliteli ve vizyonlu yapıtlarıyla seyircilere hizmet verecek. Televizyonda ve sinemada görmek istediğiniz gerçek ve kaliteli içeriklere, istenilen sürelerde Gain Tv aracılığıyla ulaşılabilecek. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak.

Gain Medya, kişiye özel yayın akışı sunan bir dijital platformdur ye ve kısa videoları ile hizmet verecek yeni nesil internet televizyonu olarak Ocak'ta birçok projeyi sunmaya başlayacak.

GAİN ÜYELİK İŞLEMLERİ VE ÜYELİK ÜCRETİ

Gain üyelik ücreti ne kadar sorusu çok sık soruluyor. Gain üyelik işlemleri için öncelikle mobil cihazınıza Gain Medya uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra Gain ücretsiz üyelik işlemini sizden istenilen e-mail, isim, şifre gibi bilgileri doldurduktan sonra ücretsiz üye olabilirsiniz. Gain üyelik ücretsizdir.

GAİN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gain TV, bugün yani 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle mobil cihazlarda yerini aldı. Gain'e bugünden itibaren İOS ve Android işletmeli tüm cihazlardan erişim sağlanabilecek. Gain, bu akşamdan itibaren hizmet vermeye başlayacak!

GAİN TV KİMİN?

Gain Tv kimin sorusu da sıkça araştırılmaktadır. Gain Medya sahibi Gözde Akpınar'dır.

GÖZDE AKPINAR KİMDİR?

Gain Tv sahibi ve kurucusu Gözde Akpınar, 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Filli Boya'nın kurucusu olan Celal Akpınar'ın kızıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme ve İktisat Bölümlerini okumuş ve mezun olmuş Gözde Akpınar, 2003 yılında Betek Boya ve Kimya Sanayi şirketinde çalışmaya başladı. 2005 yılında babası Celal Akpınar vefat ettiğinde daha 25 yaşında olan Gözde Akpınar şirketin başına geçemedi. Gözde Akpınar bir röportajında babasının "Kaç kişi çalıştırıyorsan, o kadar insan akşam çorbasını içiyorsa yüzün gülsün. Eğer o kadar insan çorba içemiyorsa sen de aç kal' dediğini ve kendisinin de babasının sözünden gideceği ifadelerinde bulunmuştu.. Gözde Akpınar şimdilerde merakla belenen Gain TV'nin de sahibi.



