Gain TV Mücbir nasıl izlenir? Mücbir Sebepler Yılbaşı konukları kim?
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Gain TV Mücbir nasıl izlenir? Mücbir Sebepler Yılbaşı konukları kim?

29.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:39
Gain TV Mücbir nasıl izlenir? Mücbir Sebepler Yılbaşı konukları kim?

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın düzenleyip sunduğu Mücbir Sebepler yılbaşına Gain TV'de olacak. Peki, Gain TV Mücbir nasıl izlenir? Gain TV Mücbir Sebepler konukları kim?

Mart 2020'de başlayan ve sonrasında bolca sıra dışı anın yaşandığı, 100'den fazla yayında yüz binlerce izleyicinin katıldığı bir Instagram yayınına dönüşen 'Mücbir Sebepler', kendine has üslubuyla Yılbaşı Özel Bölümü'ne hazırlanıyor. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın yer aldığı MÜCBİR YILBAŞI, Mücbir Sebepler yayınları için de bir ilk olacak. İşte, Gain TV Mücbir yılbaşı konukları ve izlenme ayrıntıları...

GAİN TV MÜCBİR NASIL İZLENİR?

Mücbir Sebepler'in Mücbir Yılbaşı programı ilk kez sosyal medya hesabında değil, Türkiye'nin yeni nesil dijital platformu Gain 'de yer alacak. Programda, 2021 yılı yerine unutulmaz bir yıla geri sayım olacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş 2021 yılına girmekten vazgeçerek, 1991 yılı için geri sayım yapacak.

Gain TV Mücbir nasıl izlenir? Mücbir Sebepler Yılbaşı konukları kim?
Mücbir Sebepler

Mücbir Sebepler Yılbaşı konukları kim?

Ünlü isimlerin de konuk olacağı 'MÜCBİR YILBAŞI', 31 Aralık Perşembe akşamı 22:00'dan itibaren GAIN'de!

Gain TV Hakkında

Türkiye'nin yeni nesil çevrimiçi içerik platformu "Gain" 30 Aralık'ta yayın hayatına başlıyor. Gain, özgün içerikleriyle kullanıcıların hayatına yepyeni bir video izleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Gain aplikasyonu 30 Aralık itibari ile App store ve Play Store'dan indirilebilir olacak.

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