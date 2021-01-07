Gain reklam müziği nedir? Gain içerik ve programları neler? Gain'de kimler var? | Gaye Su Akyol İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkı sözleri
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Gain reklam müziği nedir? Gain içerik ve programları neler? Gain'de kimler var? | Gaye Su Akyol İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkı sözleri

07.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:51
Gain reklam müziği nedir? Gain içerik ve programları neler? Gain'de kimler var? | Gaye Su Akyol İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkı sözleri

Türkiye'nin yeni medya platformu Gain Medya, oluşturulduğu ilk günden itibaren beğenileri toplamaya devam ediyor. Gain Medya'da yer alan ve çok dikkat çeken arama trendlerini sizler için derledik. Gain Medya'nın dikkat çeken şarkısı Gain reklam müziği nedir? Gain müziği kimin? Gaye Su Akyol İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkı sözleri...

GAİN, kısa, yaratıcı ve eğlenceli içeriklere sahip yeni nesil medya uygulaması. Güncel içerikler, diziler, belgeseller, spor programları daha fazlası ile kişiye özel ana akış sunan platform, canlı yayınlardan oluşan GAİN yerli-yabancı geniş bir yayın akışına da sahip. Yeni nesil içerik platformu GAİN TV, Google Play'den ücretsiz indirilebilir!

Gain reklam şarkısını kim söylüyor, merak konusu oldu. Gaye Su Akyol'un seslendirdiği İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısı, online dizi-film platformu Gain'in reklamlarında kullanıldı. Gain Medya'nın ilgi gören reklam filminde, İstanbul Boğazı kıyısında giden takside yer alan kadının gözünden dans eden insanlara ve çeşitli enstantanelere yer veriliyor. İşte, Gain reklam şarkı sözleri...

GAIN REKLAM FİLMİ

GAIN REKLAM ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

Yerli dijital dizi-film platformu Gain'in reklam klibinde çalan şarkı, Gaye Su Akyol'un İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısıdır. Şarkı, 2018 yılında piyasaya çıkan aynı adlı albümünde yer alıyor. Şarkının sözleri ve müziği Gaye Su Akyol'a aittir.

GAYE SU AKYOL İSTİKRARLI HAYAL HAKİKATTİR ŞARKI SÖZLERİ

Of bu ne biçim hayat

Bu nasıl bi' kafa

Yatırır adamı hop falakaya

Dere gibi akar

Dertte yüzeriz

Uçuyoruz evet çünkü güzeliz

İstikrarlı hayal hakikattir

Ölüm var mı yoksa bi' rüya mı

Derdim derdine ortak olsun

Aşk şarabın düşle dolsun

Al sazım anlat, ben yoruldum

Sığamadım, her yerden kovuldum

Denize yakışan martı gibiyiz

Nereye eserse oraya gideriz

İstikrarlı hayal hakikattir

Ölüm var ve bu bi' rüyadır

Derdim derdine ortak olsun

Salla be hayat rakınrol'dur (rock and roll)

GAİN İÇERİK VE PROGRAMLARI

  • 10 Bin Adım
  • Open Mic Rap Yarışması
  • Gain Sahne
  • Elektromonolog
  • Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı
  • İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi
  • İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular
  • Sokopop Hayat Dudaklarda Mey
  • Şokopop Skandallar & Co
  • Şokopop Profiller
  • Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı
  • Teker Teker Sor Vedat Milor
  • Şarkı Hikayeleri
  • İlham Aldığım İdoller
  • Metot
  • Senkron
  • Terapist
  • Oyunlar Holding
  • Überkiloz – Duraktan Durağa
  • Ex Aşkım
  • Türkiye'de Kadın Olmak
  • İstanbul Apartmanları

GAİN KİMİN, SAHİBİ KİM?

Son günlerin dikkat çeken dijital yayın platformu Gain'in kurucusu ise Gözde Akpınar'dır. Platformda yer alan yapımların tanıtımları da izleyici karşısına çıkmaya başladı.

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