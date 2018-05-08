Gagiad Yönetiminden Gso'ya Tebrik Ziyareti

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ve Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali İhsan Kaya, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, gündeme ve ekonomiye dair gelişmeler değerlendirildi.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentimizin ve ülkemizin büyümesi için gençlere çok büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

Adnan Ünverdi, "Girişimci ruha sahip Gaziantep insanı gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Ürettiği ürünleri dünyanın 173 ülkesine ihraç ediyor. Bizim atalarımızdan aldığımız vizyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda şehrimizi ve ülkemizi kalkındıracak ve geliştirecek projelerinize GSO olarak her zaman destek vermeye hazırız. El ele, omuz omuza kentimizin sanayisine yön vermek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel de, GAGİAD olarak Gaziantep ve Türkiye'nin yarınları için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "GSO'nun bizde çok ayrı bir yeri var. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Sizin yapacağınız çalışmalar şehrimiz ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Sizlerin özverili çalışmaları bizlere her zaman güç veriyor. Bizler de GAGİAD olarak kentimize ve ülkemize değer katmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, GAGİAD Hatıra Ormanı'nda GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi adına dikilen fidan sertifikası ve plaket takdiminde bulundu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye tebrik ziyaretinde bulunan Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali İhsan Kaya da, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti. - GAZİANTEP