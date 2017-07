Gael Clichy: "Başakşehir'i Mini Bir Manchester City Olarak Görüyorum"

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Gael Clichy, Başakşehir'i mini bir Manchester City olarak gördüğünü söyledi. Clichy, ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'den de teklif aldığını doğruladı.



Medipol Başakşehir, Manchester City'den transfer ettiği Fransız oyuncu Gael Clichy ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde basın mensuplarının soruları yanıtlayan yıldız oyuncu Gael Clichy, "Futbolda bir gün üsttesinizdir bir gün alttasınızdır. Üst tarafta olmak için çok çalışmalısınız. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in son anda hem kupayı hem de lig şampiyonluğunu biliyorum. Bu tabi işin üzücü tarafı ama şunu da kabul etmek lazım Başakşehir çok yeni bir kulüp ve gün geçtikçe büyüyor. İngiltere'de çok başarı kazandım, şampiyonluklar ve kupalar olmak üzere. Bunları kazanırken yanımda Thierry Henry, Patrick Viera ve Dennis Bergkamp gibi büyük oyuncular vardı. Bu başarıları elde etmek için çok çalışmak gerekir. İdmanlarda olsun çok çalışmak gerekir. Kazanmak için öncelikli şey çok çalışmaktır. Ben Başakşehir yöneticileriyle görüştüğüm zaman bana verdikleri his evet ben doğru kulüpteyim bana bu hissi Başakşehir yöneticileri ilk görüşmemden itibaren yaşattılar. Manchester City'e baktığımız zaman son 8 yıldır gün gün büyüyen bir proje takımıydı. City'de de bu dönemi geçirdiğim için Başakşehir'i mini bir Manchester City olarak görüyorum. Çünkü burada bunu sağlayacak her şey var. Şu anda gördüğüm kadarıyla kulüp başarılı olmak adına kaliteli oyuncuları getiriyor. Bu da bir risk ama kulüp bu riski alıyor ve başarı için bütün hamleleri yapıyor. Şu an size hangi başarıyı elde ederiz hangi kupaları alırız bunu size söyleyemem ama zaten yarından itibaren sezon başlıyor. Şunu söyleyebilirim ki sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.



"Burada çok mutluyum"



Fransız yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığını söyleyerek, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:



"Evet bazı teklifler aldım. İlgilenen kulüpler oldu. Fenerbahçe ilgilendi ama resmi anlamda Galatasaray kadar somut bir şey olmadı. Galatasaray ile görüştüm. Aynı zamanda Başakşehirle de görüşüyordum. Ama burada bir fark vardı Galatasaray'dan benimle görüşmeye sadece 1 kişi geldi fakat Başakşehir'den yöneticiler oradaydı. Yöneticilerle konuştuktan sonra o gün ben kararımı kendi adıma vermiştim. Çünkü benim için basit bir karardı. Başakşehirli yöneticilerin benim yanıma gelmesi onların beni ne kadar çok istediğini göstermişti. Aynı zamanda baktığınız zaman Başakşehir bir proje takımı çünkü yıldan yıla Manchester City gibi büyüyor. Karar almam o konuda da etkili oldu. Benim tarafımdan basit bir karardı sadece aileme ve menajerime danışmam gerekiyordu. Sayın Başkanımızın da olması benim kararımda önemli faktör oldu. Daha önce belirttiğim gibi burada çok mutluyum. Umarım büyük başarılar bizi bekler. Önümüzde çok uzun bir yol var." - İSTANBUL