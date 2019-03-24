Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo, Ülkesine Döndü

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Fas'ta tedavi gördükten sonra ülkesine döndü.

Gabon Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba'nın Fas'ta gördüğü tedavinin ardından ülkesine döndüğü belirtildi. Gabon'a özel uçağı ile dönen Bongo'nun durumunun iyi olduğu ifade edildi. Havaalanında binlerce kişi tarafından karşılanan Bongo'nun halkı selamladığı öğrenildi.

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo, 24 Ekim'de Suudi Arabistan'da bir konferansa katılmış Bongo'nun felç geçirmesi nedeniyle burada hastaneye yatırıldığı belirtilmişti. Sonrasında Ali Bongo'dan bir daha haber alınamamış ve ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Daha sonra Gabon makamlarından yapılan açıklamada, Ali Bongo'nun Suudi Arabistan'daki Kral Faysal Hastanesinde tedavi gördüğü belirtilmişti. Ali Bongo, Suudi Arabistan'dan ayrıldıktan sonra Fas'ın Rabat kentine geçmiş ve burada tedavisine devam edilmişti.

Ali Bongo, 2009'dan beri Gabon'un Devlet başkanı olarak görev yapıyor. - LIBREVILLE

Kaynak: İHA