G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi
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G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi

G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere'de 7 ülkenin liderini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sonra erdi.

İngiltere'de 7 ülkenin liderini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sonra erdi. G7 liderleri, gelişmekte olan ülkelerin altyapılarını iyileştirmek için Çin'e alternatif olacak bir destek planı oluşturulmasında mutabık kaldı.

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall'da dünyanın ekonomisi en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sonra erdi. G7 liderleri, gelişmekte olan ülkelere yeni yollar, demiryolları, limanlar ve iletişim ağları gibi altyapı iyileştirmeleri yapmak üzere bir finansman planını onayladı. G7 zirvesinde onaylanan planın, Çin'in geliştirdiği "Bir Kuşak, Bir Yol" programına daha iyi bir alternatif olmasının amaçlandığı belirtildi. Çin'in Bir Kuşak Bir Yol programının az sayıda ülkede ulaşım altyapısına iyileştirme finansmanı sağladığı ancak bazı ülkelerin ise borcunu arttırdığına yönelik eleştirilerin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in bu programını "Borç diplomasisi" olarak nitelendirdi.

G7 liderleri bu doğrultuda "değer odaklı, yüksek standartlı ve şeffaf bir ortaklık" teklif edeceklerini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen "Dünya İçin Daha İyisini İnşa Et" adlı destek planının Çin'e meydan okuyacağı ve daha kaliteli bir alternatif olacağı belirtildi.

Öte yandan, G7'nin altyapı destek planını nasıl finanse edileceğine dair ayrıntılar belirsizliğini koruyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, grubun destek girişimi için henüz bir finansman ortaya koyma aşamasında olmadığını söyledi.

G7 LİDERLERİ İNGİLTERE'DE BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, G7 Zirvesi'nde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek küresel sorunlara çözümler sunmayı amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katıldığı zirveye, Avustralya, Güney Kore, Güney Afrika ve Hindistan liderleri ise misafir olarak katılım gösterdi. Korona virüs salgını nedeniyle Hindistan Başbakanı Narendra Modi video konferans yoluyla katılırken, bugün erken saatlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in zirveye bizzat katılmak üzere Cornwall'a geldi. Yeni konuklar, İngiltere Başbakanı Johnson ve eşi Carrie tarafından karşılandı.

G7 ÜLKELERİNDEN 1 MİLYAR DOZ AŞI BAĞIŞI

G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona ererken, liderlerin şu ana kadar ağırlıklı olarak, Çin'e rakip olacak altyapı projesinin destek planının yanı sıra dünya geneline aşı dağıtımı ve Kuzey İrlanda Protokolü konularının üzerinde durduğu açıklandı. Liderlerin, yoksul ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı bağışlaması yönünde anlaştıkları belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Daha fazlasına ihtiyacınız var" diyerek, yoksul ülkelerdeki insanlara hızlı bir şekilde aşı yapılması gerektiğini söyledi. Guterres, "Küresel bir aşı planına ihtiyacımız var. Aciliyet duygusuyla ve savaş ekonomisinin öncelikleriyle hareket etmemiz gerekiyor ancak bunu elde etmekten çok uzağız" ifadelerini kullandı.

Zirveye yeni katılanlarla birlikte tekrar aile fotoğrafı çektirilirken, günün son toplantısının ardından Carbis Körfezi sahilinde barbekü ve Red Arrows uçuşu etkinlikleri gerçekleştirildi.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi
G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi
G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi
G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi
G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi
G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi
G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi
G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi
G7 Zirvesi'nin 2'nci günü sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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