G7 Zirvesi Fransa'da başlıyor: Ana gündem ticaret savaşları, ekonomik eşitsizlik, Amazon yangını
G7 ülkeleri Fransa'da 'ekonomik eşitsizlik' olmak üzere, ticaret savaşları, küresel ısınma, uluslararası güvenlik, İran'ın nükleer programı ve Amazon Ormanları'ndaki yangınları konuşacak.
Dünya'nın en büyük ekonomilerinden yedisini her yıl bir araya getiren G7 zirvesi, Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kasabasında başlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada bu yıl başta 'ekonomik eşitsizlik' olmak üzere, ticaret savaşları, küresel ısınma, uluslararası güvenlik, İran'ın nükleer enerji programı ve zirve gündemine son dakikada giren Amazon Ormanları'ndaki yangınlar gibi konuları masaya yatıracak. Euronews.com'da Görüntüle