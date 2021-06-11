G7 Liderler Zirvesi'nin ilk toplantısı
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G7 Liderler Zirvesi'nin ilk toplantısı

G7 Liderler Zirvesi'nin ilk toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dünya ekonomisinin en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesi İngiltere'de bugün başlarken, zirvenin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya ekonomisinin en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesi İngiltere'de bugün başlarken, zirvenin ilk toplantısı gerçekleştirildi. G7 zirvesinde görevli bir polis memurunun korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Dünya ekonomisinin en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesinin 47.'si İngiltere'nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu'nda bugün başladı. Bugünden itibaren 3 gün boyunca dünya gündeminin masaya yatırılacağı zirvenin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Korona virüs salgınından bu yana ilk kez gerçekleştirilen G7 zirvesinin ilk toplantısı kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya geldi. G7 liderleri, toplantıya başlamadan önce aile fotoğrafı çektirdi.

Aile fotoğrafının ardından toplantı başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson açılış konuşmasına liderlerle yüz yüze görüşmenin gerçekten harika olduğunu söyleyerek başladı. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en "sefil" salgın sürecinden geçtiğini belirten Johnson, bu toplantının yapılması gerektiğini çünkü pandemiden ders alınması ve son 18 ayda yapılan hataların tekrar edilmediğinden emin olmaları gerektiğini ifade etti.

"Ülkelerin ekonomileri toparlanmalı, toparlanma potansiyeline de sahip olduklarını düşünüyorum. Bu konuda iyimser olmak için nedenlerim var" diyen Johnson, bir önceki mali krizde yapılan hataları tekrarlamamanın hayati olduğunu vurguladı.

G7'de görevli polisin korona testi pozitif çıktı

G7 zirvesinde görevli bir polis memurunun korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Devon ve Cornwall Polisi, testi pozitif çıkan memur ile onunla yakın temaslı 12 memurun kendilerini karantinaya aldığını bildirdi.

Öte yandan memurun, G7 zirvesinde görevli polis memurlarını ağırlamak için kiralanan vapurda kaldığı öğrenildi.

Biden ve Suga ilk, Merkel son kez katılıyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de konuk ülke liderleri olarak davet edildiği zirveye Modi'nin, ülkesinde son dönemde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 12 Haziran Cumartesi günü video konferans yoluyla katılması beklenirken, bu yılki toplantı ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın ilk kez, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise görevden ayrılmadan önce son kez katılacağı G7 toplantısı olması nedeniyle önem taşıyor.

Ayrıca Biden 13 Haziran Pazar günü, eşiyle birlikte Windsor Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth tarafından kabul edilecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ise zirve kapsamında Covid-19 salgınının bir an önce sona erdirilmesi için G7 liderlerine iş birliği çağrısında bulunması öngörülüyor. Zirve sonunda liderlerin yayınlayacağı ortak bildiri ise dünya kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

En gelişmiş ekonomileri temsil ediyor

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'dan oluşan G7, küresel servetin yaklaşık yüzde 58'lik kısmını temsil ediyor. 1975'ten bu yana, ekonomik politikaları görüşmek üzere yıllık olarak gerçekleştirilen zirvelerde liderler dünya gündemi ve izlenecek politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunuyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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