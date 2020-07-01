G4 EA H1N1 nedir? Yeni domuz gribi virüsü nedir? Yeni domuz gribi virüsü pandemiye neden olur mu?
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G4 EA H1N1 nedir? Yeni domuz gribi virüsü nedir? Yeni domuz gribi virüsü pandemiye neden olur mu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün pandemiye neden olmasının ardından Çin'de pandemi olasılığı taşıyan G4 EA H1N1 adında yeni domuz gribi virüsü belirdi. Peki, G4 EA H1N1 virüsü nedir?

G4 EA H1N1 nedir? Yeni domuz gribi virüsü nedir? Yeni domuz gribi virüsü pandemiye neden olur mu?
01.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:18

Yeni domuz gribi virüsü, salgına neden olur mu merak edilen sorular arasında bulunuyor. Sonuncusu 2009 yılında Meksika'da çıkan domuz gribi nedeniyle birçok insan hayatını kaybetmişti. Ancak G4 EA H1N1 virüsü için aşının mümkün olduğu da bilim insanları tarafından belirtildi.

G4 EA H1N1 NEDİR?

Çin'de ortaya çıkan ve domuz endüstrisinde çalışanlarda solunum yollarında hastalığa neden olan virüstür. 2011'den 2018'e kadar verilere bakıldığında mezbahalarda ve Çin'de domuz endüstrisinde bulunanlarda rastlanan bir tür olarak düşünülüyor. 2009 yılında Meksika'dan dünyanın pek çok bölgesine yayılan A/H1N1pdm09 adlı domuz gribinden farklıdır ve mutasyona uğrama ihtimali yüksek görünüyor.

Yeni virüs insanların solunum yollarında çoğalıp ve hızla insanlar arasında yayılabiliyor. Domuzlardan bulaşan bu tür virüs, yıllar önce ortaya çıkan domuz gribi ile benzerlik gösterdiğinden, daha önce domuz gribi olanların bağışıklık kazanmış olmaları üzerinde de duruluyor.

YENİ DOMUZ GRİBİ VİRÜSÜ PANDEMİYE NEDEN OLUR MU?

2009 yılında keşfedilen A/H1N1pdm09 adındaki domuz gribi, korkulanın aksine büyük kayıplara yol açmadı (91 ülkede 8 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu). Fakat Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan covid-19 dünyayı etkisi altına aldı ve pandemi ilanına neden oldu. Aynı süreç içerisinde yine Çin'in domuz endüstrisinde yaygın olarak karşılaşılan G4 EA H1N1 virüsünün pandemiye yol açma olasılığı değerlendiriliyor. Önce domuz gribine benzer olması ve varolan aşının geliştirilmesi ile kontrol altında tutulabileceğiİngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden Kin-Chow Chang tarafından açıklandı.

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