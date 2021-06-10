G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu
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G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu

G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin liderini bir araya getiren G-7 zirvesinin toplantısında ilginç anlar yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni evlendiği eşi Carrie Johnson'un yer değiştirmesi nedeniyle az kalsın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'in elini tutuyordu. Bu anlar, Jill Biden'in da gülümsemesine neden oldu.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisine sahip ülkenin liderini bir araya getiren G-7 zirvesine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanlışlıkla yaptığı hamle damga vurdu. İngiltere Başbakanı Johnson, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'e manzara hakkında bilgi verdiği sırada, yeni evlendiği eşi Carrie Johnson'un elini tutmak istedi ancak Carrie'nin ters tarafta olması nedeniyle Başbakan Johnson'un eli Biden'ın eşi Jill Biden'a doğru gitti. Johnson, hatasını kısa sürede fark ederek, hemen elini çekti.

G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu

YABANCI BASIN MANŞETE TAŞIDI

Söz konusu olayı "Şok edici" olarak değerlendiren yabancı basın ise G-7 zirvesindeki anları, manşete taşıdı. Çok sayıda gazete, yaşanan ilginç olaya sitelerinin ön sıralarından yer verdi. The Sun gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vücut dili uzmanı Judi James, yaşanan olayın çok enteresan ve şok edici olduğunu söyledi. Ancak Biden'in Johnson'ın hamlesini fark etmediği görüldü. Amerika basınının olaya nasıl yer vereceği merak ediliyor.

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