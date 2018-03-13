Füze Saldırılarından Sonra Kilis Normale Dönüyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, en yoğun füzeleri atılırken bile bize bu zaman çiçek ekme zamanı değil, bu zaman çöp toplama zamanı değil, daha fazla çöp toplama zamanı, daha fazla inşaat yapma zamanı daha fazla çalışma zamanı, daha fazla Kilis'e sahip çıkmaz zamanı dediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Kara beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir, Ahmet Polat ile birlikte inşaatı devam eden yeni belediye binasında incelemelerde bulundu.

Kara, düzenlediği basın toplantısında Kilis'in en çok ihtiyaç olan bir şeyler bir tanesi de Belediye Hizmet binası olduğunu ifade ederek, "Belediye binasının yerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldık. 10 dönüm alan üzerine toplam taban alanımız 2 bin 500 metre olmak üzere 18 bin metre kapalı alan inşaatımız da devam ediyor. Şu anda su basmanı ve üzeri çıktı. İnşallah daha hızlı bir şekilde buraya bitirip bu yıl hizmete açmayı düşünüyoruz. Kilis'e Kilis'te yakışır bir şekilde bir Belediye Hizmet binasından yapıyoruz. Özellikle ben burada müteahhit firmaya da bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize füze atılırken, işi kesmediler yavaş atmadılar. İşi devam et dediler. Biz hangi şartlarda olursa olsun Hangi durumda olursa olsun belediye hizmetlerinin devam etmesi gerektiğini, belediye işten devam etmesi gerektiğini biliyoruz. En yoğun füzeler atılırken bile bize bu zaman çiçek ekme zamanı değil o zaman çöp toplama zamanı değil bu zaman işte işler yapma zamanı değil diyenlere karşı biz tam tersi Evet bu zaman daha fazla çöp toplama zamanı daha fazla inşaat yapma zamanı daha fazla çiçek ekme zamanı daha fazla Kilis'e sahip çıkmazsa diyerek yolumuza devam ettim. Tabii ki Kilis halkı üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Zeytin Dalı operasyonu çerçevesinde olsun hiçbir zaman yılmadılar, korkmadılar evlerinin köşelerinde ve dükkana sığınmak yine tam tersi açığa çıkıp biz buradayız. Teröre inat dimdik, Cumhurbaşkanımızın başbakanımızı hükumetimizin ve ordumuzun yanındayız mesajı verdiler. B undan dolayı özellikle buna çalışanlara belediyemizin tüm ekiplerine Kilis halkına ve basın mensuplarına şükranlarımı arz ediyorum, teşekkürlerimi iletiyorum İnşallah daha büyük bir Kilis'te daha güzel bir Kilis'e ve bölgesine hakim olan bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle" diye konuştu. - KİLİS