Futbolun efsaneleri sosyal medyanın fenomenleriyle buluşuyor Zamanında yeşil sahaların tozunu attıran eski futbolcular simgeleştikleri kulüpleriyle düzenlenecek ' Şöhretler Sahada Turnuvasında ' bir araya geliyor.

Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, İbrahim Yattara ve Hasan Kabze gibi efsane isimlerin mücadele edeceği turnuva 15 Mart Pazar günü İstanbul' da başlıyor.

Yurtdışında başarılı işlerle adından söz ettiren Uludüz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Uludüz etkinlikle ilgili ''Her ayın 15' inde yapılması planlanan organizasyonda ilk olarak eski futbolcular ve sosyal medya fenomenleri karşı karşıya gelecek. Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, İbrahim Yattara ve Hasan Kabze gibi eski futbolcuların oluşturduğu takımla, Barberstown, yakari7, Ezgizem, ikizlerbay gibi sosyal medya ve TikTok fenomenlerinin forma giyeceği diğer takım arasında gerçekleşecek karşılaşmanın renkli görüntülere sahne olmasını bekliyoruz '' dedi.

Mehter takımının gösterisiyle başlayacak olan dev organizasyon Ulusal TV kanallarında, YouTube, Instagram ve diğer sosyal mecralarda izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler