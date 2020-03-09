Futbolun efsaneleri sosyal medyanın fenomenleriyle buluşuyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Futbolun efsaneleri sosyal medyanın fenomenleriyle buluşuyor - Haber
Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Güncel

Futbolun efsaneleri sosyal medyanın fenomenleriyle buluşuyor

Zamanında yeşil sahaların tozunu attıran eski futbolcular simgeleştikleri kulüpleriyle düzenlenecek ' Şöhretler Sahada Turnuvasında ' bir araya geliyor.

09.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:30
Futbolun efsaneleri sosyal medyanın fenomenleriyle buluşuyor

Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, İbrahim Yattara ve Hasan Kabze gibi efsane isimlerin mücadele edeceği turnuva 15 Mart Pazar günü İstanbul' da başlıyor.

Yurtdışında başarılı işlerle adından söz ettiren Uludüz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Uludüz etkinlikle ilgili ''Her ayın 15' inde yapılması planlanan organizasyonda ilk olarak eski futbolcular ve sosyal medya fenomenleri karşı karşıya gelecek. Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, İbrahim Yattara ve Hasan Kabze gibi eski futbolcuların oluşturduğu takımla, Barberstown, yakari7, Ezgizem, ikizlerbay gibi sosyal medya ve TikTok fenomenlerinin forma giyeceği diğer takım arasında gerçekleşecek karşılaşmanın renkli görüntülere sahne olmasını bekliyoruz '' dedi.

Mehter takımının gösterisiyle başlayacak olan dev organizasyon Ulusal TV kanallarında, YouTube, Instagram ve diğer sosyal mecralarda izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Engin Özkoç Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Emine Bulut Çağla Şıkel Berkay Şahin Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Futbolun efsaneleri sosyal medyanın fenomenleriyle buluşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:37:04. #1.14#